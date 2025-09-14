Бронзов медалист от Олимпийски игри сподели боксовия си опит в залата на „Ротунда“

Бронзовият медалист от боксовия турнир на Олимпийските игри в Атина-2004 Борис Георгиев сподели опита си в залата на „Ротунда“. Третият в кат. до 64 кг от гръцката столица пристигна в Благоевград като наставник на „Славия“ и се включи в съвместните занимания, организирани от шефа на домакините Мартин Йорданов. Между въжетата свои възпитаници пуснаха още местните „Пирин“ и „Македония“, „Лъвовете“ (Петрич) и „Самоков“.

В. Райчев, М. Йорданов, Б. Георгиев, К. Стоянов и Г. Караколев в залата на „Ротунда“

Моменти от спарингите



Петричани доведе треньорът им Георги Караколев, а самоковци пристигнаха заедно с Веселин Райчев. В рамките на около 2 часа се проведоха 20 много ползотворни спаринга между състезатели от всички възрасти. Битките бяха добре дошли за участниците преди надпреварите от държавния календар до края на сезона. Мачовете изгледа с интерес и президентът на белите Калоян Стоянов-Цимбика, който преди години работеше във футболния гранд ЦСКА като управител на стадион „Българска армия“.

ИВАН ДЕЛЧЕВ





