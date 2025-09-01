Броят на загиналите при земетресението в Афганистан надхвърли 800 души

След земетресението с магнитуд 6,0 по Рихтер, което разлюля Афганистан, властите в страната съобщават за над 800 загинали и повече от 2800 ранени.

Епицентърът на земетресението е бил на 27 километра от Джелалабад на дълбочина 8 километра. Търсенето на оцелели под рухналите сгради продължава, започва и транспортиране на ранените с хеликоптери до по-безопасни места, предаде кореспондентката на Би Би Си Йогита Лимайе:

„Този район, който е с основно планински терен не позволява лесен достъп. Освен това е имало вторични трусове и до пострадалите ще се стигне много бавно“.

По първоначални данни най-големи са разрушенията в планинската провинция Кунар. Пътищата са много тесни и много от тях са блокирани от свлачища, причинени от земетресението, поради което са предприети спасителни операции по въздуха.

Пострадалите се превозват с хеликоптери до болниците. Много доброволци са се явили, за да дарят кръв. Правителството на талибаните призова международните хуманитарни организации за спешна помощ.

Афганистан се намира в силно земетръсна зона, в която се срещат индийската и евроазиатската тектонична плоча. Жителите на страната са особено уязвими, тъй като много сгради са с дървени или кирпичени конструкции или са изградени от неустойчив бетон. През 2022 година най-малко 1000 души загинаха и 3000 бяха ранени при трус с магнитуд 5,9 по Рихтер в източната част на страната.

