Брюкселско зеле с печурки и сметана на тиган

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ



брюкселско зеле – 200 г

печурки – 200 г

лук – 1 глава

зелен фасул – 50 г

зелен грах – 50 г

сметана за готвене – 100 г (22%)

топено сирене – 50 г

сол – на вкус

черен пипер – на вкус

индийско орехче – 1/2 ч.л.

брашно – 1 ч.л. по желание

олио – 2 с.л.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ



Почистете лука и гъбите.

Нарежете лука на полумесяци, а печурките – на едро.

В тиган загрейте олиото и запържете лука.

Прибавете гъбите и гответе, докато омекнат.

Добавете брюкселското зеле, зеления фасул и зеления грах (през зимата най-често използвам замразени зеленчуци и не ги размразявам предварително).

Похлупете с капака и задушавайте 20 минути.

След това прибавете топеното сирене, сметаната и подправките.

Разбъркайте и гответе за около 5-10 минути.

Ако ви се струва прекалено течно, добавете брашното, разбъркайте и гответе още 5-10 минути.

Сервирайте брюкселско зеле с печурки

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