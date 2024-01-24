Брюкселско зеле с печурки и сметана на тиган

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ
брюкселско зеле – 200 г
печурки – 200 г
лук – 1 глава
зелен фасул – 50 г
зелен грах – 50 г
сметана за готвене – 100 г (22%)
топено сирене – 50 г
сол – на вкус
черен пипер – на вкус
индийско орехче – 1/2 ч.л.
брашно – 1 ч.л. по желание
олио – 2 с.л.
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Почистете лука и гъбите.
Нарежете лука на полумесяци, а печурките – на едро.
В тиган загрейте олиото и запържете лука.
Прибавете гъбите и гответе, докато омекнат.
Добавете брюкселското зеле, зеления фасул и зеления грах (през зимата най-често използвам замразени зеленчуци и не ги размразявам предварително).
Похлупете с капака и задушавайте 20 минути.
След това прибавете топеното сирене, сметаната и подправките.
Разбъркайте и гответе за около 5-10 минути.
Ако ви се струва прекалено течно, добавете брашното, разбъркайте и гответе още 5-10 минути.
Сервирайте брюкселско зеле с печурки