БСП – Кочериново първа в Югозапада поиска незабавна оставка на червеното ръководство и извънреден конгрес за избор на ново

БСП – Кочериново първа в Югозапада поиска оставката на централното ръководство на партията.

„БСП не може да продължи да бъде водена от ръководство, което загърби структурите по места, допусна участие в компромисни управленски формули и превърна партията в придатък на политики, несъвместими с левите принципи.

Призоваваме Изпълнителното бюро на БСП да подаде незабавна колективна оставка, Националният съвет да свика извънреден конгрес за избор на ново ръководство, партията да прекрати политическата линия, довела до обезличаване и отлив на доверие.

БСП се нуждае от ръководство и ясна посока, което да работи за партията и в интерес на хората – всички български граждани!

Ние от БСП – Кочериново оставаме верни на левите ценности, на принципите и на честната политика – очакваме същото и от всички ръководни органи. БСП не трябва да продължава да се размива в компромиси, а да се върне към своята идейна същност.

Време е за смелост. Време е за обновление. Лявото бъдеще изисква промяна“, се казва в декларацията.

„Никъде не говорим за персонална оставка на определен народен представител на БСП-ОЛ или някой друг народен представител от партията, и никъде не става въпрос за лична атака или персонално искане за оставка към всички Вас“, коментира общинският лидер на партията в Кочериново Кирил Шияков.

Кирил Шияков

Той уточни, че със съпартийците му уважават работата на депутата от Дупница Иван Ибришимов, помощта му за община Кочериново и неговата позиция като цяло, но БСП има нужда от ново ръководство, нова енергия и нова посока, за да възстанови доверието на левите хора.

2 дни преди това, в навечерието на протестите, които свалиха кабинета „Желязков“, общинската организация на БСП в Сандански заяви своята категорична и ясна подкрепа към протестиращите, въпреки че БСП-Обединена левица е част от кабинета в оставка.

„Нашите членове, които ежедневно срещат проблемите и тревогите на местната общност, формират свои позиции, които в настоящия момент се разминават с виждането на централното ръководство на партията“, мотивираха своята декларация от БСП – Сандански, с което показаха, че до искането им за оставката на ръководството има само една крачка.

ВАНЯ СИМЕОНОВА