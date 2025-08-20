БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА с инициатива за регулация на туристическите влакчета

Трагичният инцидент в Несебър, при който дете загина след падане от парашут, отново постави на дневен ред темата за безопасността на атракционните дейности по българските курорти.Председателят на парламентарната комисия по транспорт и съобщения Кирил Добрев и народният представител от БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Биляна Иванова подготвят пакет от изменения в Закона за автомобилните превози. „Тези промени идват навреме – не като реакция, а като превенция. За да не се питаме следващия път кой, кога и как е допуснал поредната трагедия“, коментира във фейсбук Кирил Добрев.



По думите му проблемът не е изолиран. В разгара на туристическия сезон българските морски и планински курорти се изпълват с различни атракциони – от водни пързалки, парашути и надуваеми съоръжения до туристически влакчета. Общото между тях е, че голяма част от тях се движат и функционират извън регулаторен обхват, без адекватни технически проверки, застраховки или ясно дефинирани отговорности. Според Добрев само малка част са преминали годишен технически преглед, а официални данни за задължителните застраховки „Гражданска отговорност“ и „Злополука на пътниците“ няма.



Готвените промени от социалистите предвиждат създаване на общински регистър за превозите с атракционна цел, като вписването на превозните средства ще бъде възможно само при изпълнение на конкретни технически и административни условия. Ще бъде въведено изискване тези превози да се извършват единствено по маршрути, предварително определени от кмета на съответната община, като се забрани движението по пътища за обществено ползване извън тези трасета, освен ако не са изпълнени изискванията за безопасност.



С промени в закона ще се въведе легална дефиниция на т.нар. „превоз с атракционна цел“, който ще бъде третиран като обществен превоз на пътници. Това означава, че за превозвачите ще се изискват валидни застраховки, включително „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука на пътниците“, а използваните превозни средства ще трябва да отговарят на изискванията на Закона за движението по пътищата. Допълнително, водачите, извършващи такива превози, ще трябва да притежават необходимата правоспособност – съответно категории D1, D1E, D или DE, според вида на превозното средство или състава от превозни средства.



Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще получи правомощия да упражнява реален контрол върху тези превози – включително да спира превозни средства за проверка на техническата им изправност и за спазване на законовите изисквания. Въвеждат се и конкретни санкции както за търговците и водачите, които извършват нередовни превози, така и за длъжностните лица, които са допуснали регистрация на несъответстващи превозни средства в общинските регистри.



Според Кирил Добрев, законодателният пакет вече е в напреднал етап и предстои да бъде внесен в Народното събрание в началото на есенната сесия. Той изрази увереност, че предложението ще получи широка политическа подкрепа.



„Това е превантивна мярка, а не реакция след поредната човешка трагедия. Целта ни е ясна – ред, контрол и сигурност за всички, които ползват атракционни превози. Не можем да върнем изгубения живот, но можем и сме длъжни да направим всичко възможно това никога повече да не се случва“, подчерта Добрев.





