БСП прие ротацията на председателя на НС

Със 100 гласа „за“, 2 „против“ и трима въздържали се, приехме ротационния принцип на председателство на НС между трите партии в коалицията. Настояваме той да бъде изрично заложен в споразумението за съвместно управление и да се прегледат описаните в него политики. Това съобщи на брифинг след Националния съвет лидерът на БСП Атанас Зафиров.

Националният съвет на БСП се събра, за да излезе с позиция по отношение на предложената от ГЕРБ ротация на председателя на Народното събрание. Въпросът се превърна в ключов, след като Бойко Борисов обяви, че партията му няма други претенции към управлението, но държи на смяната на парламентарния председател.

„БСП остава последователна в усилията си за стабилност и защита на българските граждани“, допълни Зафиров.

Относно Бюджет 2026 формацията на социалистите ще настоява за ръст в доходите на всички трудови хора, запазване на Швейцарското правило за пенсионерите и подкрепа за младите семейства и децата. „Искаме по-справедлива данъчно-осигурителна система, която да облекчи работещите и семействата с ниски доходи, като същевременно гарантира и устойчиви приходи за държавата“, заяви вицепремиерът.

По думите му Националният съвет е възложил на Комисията по финанси и икономика изготвяне на визия за данъчна и осигурителна реформа. „БСП очаква правителството да предприеме всички необходими действия за недопускане на криза на пазара на горива и опазване на националната сигурност без компромиси и натиск на външни интереси. Нашата партия е гарант за социална стабилност и национална отговорност“, каза още Зафиров.

Той съобщи, че през седмицата и коалиционният съвет на „БСП – Обединена левица“ е приел с пълно единодушие ротацията на председателя на НС.