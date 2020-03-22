Буквално: Мъжът с две лица

Често имаме навик да казваме за някого, че е с „две лица“, но никога не ни е минавало през ум, че това е възможно. Буквално.

Англичанинът Едуард Мордрейк, живял през 19 век, е роден с аномалия, пише ljubopitno.com. Имал е две лица, едното отпред, а другото паразитно – на тила. Смятал е, че второто му лице е демонично и искал лекарите да го отстранят, но никой не се наемал с такава интервенция. Дори за съвременните медици подобен случай би бил предизвикателство, и то много рисковано.

Едуард сигурно е бил съгласен с този риск, тъй като животът му с двете лица е бил непоносим. А и определено е можел да си го позволи, понеже е бил от заможно семейство. Но за съжаление, не е имал избор. Най-много му пречело, както сам казвал, че лицето му нощем „изговаряло демонични думи“. Нямал никакъв контрол над него.

С времето Едуард се усамотявал все повече. Не искал да вижда никого, дори семейството и роднините си. Говори се, че е бил доста талантлив младеж. Второто му лице не можело да говори, нито да се храни, но се смеело и плачело и мърморело неразбираемо. Освен това, любопитното в случая е, че лицето е било женско. Вероятно е била негова недоразвита сестра близначка.

Накрая, на 23 години, Едуард се самоубива, отравяйки се. По негово настояване в прощалното му писмо гробът му не е обозначен и не се знае къде е погребан.

Американският певец и композитор Том Уейтс му посвещава песен в албума си „Alice“ от 2002. Парчето се казва „Poor Edward”.

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