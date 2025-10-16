„Булгаргаз“ иска природния газ да поскъпне с близо 8 на сто през ноември

Природният газ трябва да поскъпне с близо 8 на сто през ноември и да се продава за близо 66 лева за мегаватчас без таксите и налозите. Това става ясно от заявлението на „Булгаргаз“ до Комисията за енергийно и водно регулиране.

От „Булгаргаз“ аргументират по-високата цена със значителното увеличение на заявките за доставка на газ от техните клиенти, които искат да си осигурят по-големи количества гориво за есенно-зимния период. Това намалява дела, а оттам и влиянието на по-евтиния азерски газ в крайната цена като оскъпява общия микс.

През следващия месец ще се разчита на доставки на втечнен природен газ и добив от газохранилището в Чирен. Определени количества синьо гориво ще дойдат и по договора с Турската компания „Боташ“.

Предстои в края на този месец предложението на „Булгаргаз“ за 8-процентното поскъпване през ноември да бъде обсъдено и одобрено от енергийния регулатор.