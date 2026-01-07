Бурен вятър и сняг блокират България

Рязка промяна на времето и опасни метеорологични явления ще бележат четвъртък, 8 януари. Студен атмосферен фронт ще раздели България на две крайности – зимен капан с поледици на запад и пролетни бури с гръмотевици на изток. Прогнозата на частната метеорологична служба „Meteo Balkans“ вещае усложнена обстановка, която изисква повишено внимание от шофьорите и аварийните екипи.

Вятърът: „Ураганен“ или просто опасен?

Въпреки че синоптиците предупреждават за „почти ураганни пориви“ в Югоизточна България, данните сочат скорост на вятъра между 70 и 90 км/ч в равнинните части на Горнотракийската низина и Дунавската равнина. Макар тези стойности технически да не покриват критериите за ураган (над 119 км/ч), те са напълно достатъчни, за да предизвикат материални щети, прекъсване на електрозахранването и падане на дървета в населените места.

Вятърът ще се ориентира от северозапад в цялата страна, като след обяд ще бъде силен до бурен.

Пътна обстановка и леден капан

Най-критична се очертава ситуацията в Северозападна и Югозападна България. Още през нощта валежите от дъжд ще преминат в сняг с понижението на температурите.

„В планинските проходи ще има условия за виелици, а в Северозападна България – и за образуване на поледици“, предупреждават метеоролозите.

Това създава предпоставки за класически „черен лед“ по настилките, особено в ранните сутрешни часове, когато трафикът е най-интензивен.

Докато Западът замръзва при температури между минус 2° и минус 4°, Източна България ще преживее рядък феномен. Там се очакват температури до 16°, придружени от гръмотевични бури – явление, характерно повече за май, отколкото за януари. По-късно през деня, с нахлуването на студения фронт, дъждът и там ще премине в сняг.

Времето по региони