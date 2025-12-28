Бурен вятър повали дървета и билборд в Добринище

Бурният вятър повали няколко дървета в Добринище тази сутрин – в района на паметника на Иван Козарев, в центъра на града, и на път II-19 на входа на планинския град при местността „Сребърната вода“, където движението се осъществява в едната лента. От силният вятър е паднал и билборд, за късмет не на пътя. Към момента няма информация за пострадали хора. Няколко улици са затворени за движение.

Във фейсбук групата на Добринище бе публикувано важно съобщение до жителите и гостите на града:

Поради опасно време с много силен вятър, призоваваме всички граждани да бъдат изключително внимателни.

По възможност ограничете излизанията и останете по домовете си.

Избягвайте престой на открито, паркиране под дървета и близо до нестабилни обекти.

Нека бъдем отговорни и да се грижим за своята и чуждата безопасност!



Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде предупреждение от втора степен – оранжев код, за силен и бурен северозападен вятър в 12 области от страната с пориви между 25 м/с и 30 м/с. В останалата част от България е в сила предупреждение от първа степен – жълт код, с пориви до 24 м/с.

Оранжев е кодът за областите Благоевград, София-област, Видин, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Сливен, Габрово, Пазарджик, Пловдив и Монтана.