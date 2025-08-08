Бурният растеж на височина може да е опасен за тийнейджърите

В периода на интензивното израстване много деца се оплакват от неразположение и болки в ставите. Защо става така и какво може да се направи за преодоляване на това състояние?

Възрастта на израстването е период на активна хормонална и психоемоционална промяна. Наталия Конопко, кандидат на медицинските науки, детски кардиолог и педиатър разказва пред letidor.ru какви особености на физическото развитие могат да окажат влияние на здравето на детето, на кои симптоми да обърнем внимание и какви мерки са препоръчителни.

Темповете на физическо развитие и биологично съзряване зависят най-вече от нашата генетична програма. Съотношението на ръст, тегло и гръдна обиколка е важна характеристика за развитието. Има специални методи, при които тези показатели се съпоставят с пола и възрастта и се преценява цялостното състояние. Ако всички характеристики на физическото развитие са в норма, то се счита за хармонично.

Как растат децата

Ръстът се счита за главен критерий за физическо развитие. При момичетата скок в ръста се наблюдава около 10-годишна възраст, достига максимум към 12,5 години и продължава до 17-19 г. При момчетата пикът е във възрастта между 12 и 16 г., като максимумът е на 14,5 г. и завършва около 19-20 г. Да се измерва ръстът е доста важно, защото именно този параметър е основен фактор за нивата на кръвното налягане.

При момичетата на 11 години и при момчетата на 12 г. увеличаването на теглото започва да изпреварва нарастването на височина. Но, ако височината зависи значително от генетичните особености, то увеличаването на килограмите се влияе от фактори на външната среда, и преди всичко – от начина на хранене.

Показателят гръдна обиколка помага да се прецени типът телосложение, степента на развитие, мускулната маса и подкожните мазнини.

Причини за безпокойство

В периода на бурното израстване често децата се оплакват от болки в костите и ставите, които преминават и после пак се явяват. Те може да са свързани с физиологичните промени в костната тъкан и в този случай не е нужно никакво лечение. Достатъчно е просто да се подобри кръвообращението – с масаж и загряване на мястото на болката.

Но понякога под маската на проблем с израстването може да се крият състояния или заболявания, които изискват лечебен контрол. Повод за преглед при педиатър са следните симптоми:

– подуване на ставите, зачервяване на кожата над тях;

– затруднени движения на ставите;

– болки в ставите в сутрешните часове;

– скованост – когато на детето е нужно време, за да възстанови нормалната подвижност на става или стави.

Важно е да обръщате внимание и на общото му състояние: активност, сън, апетит, телесна температура. Ако има отклонения от нормата при тези параметри и ако детето се оплаква от болки в ставите е нужен лекарски преглед.

Зона на особено внимание – съединителната тъкан

Освен всичко, изброено дотук, съществуват и така наречените „гранични състояния“, които не са патологични процеси, но трябва да са в норма. Става въпрос за нарушения на развитието на съединителната тъкан, съставляваща основата на всички органи и тъкани и преди всичко – костната и мускулната. Патология на съединителната тъкан, при която се понижава нейната сила, се нарича дисплазия, което на гръцки означава „нарушение в образуването“. За последните десетилетия такъв проблем се наблюдава все по-често: преди години се срещаше у 26% от децата, а днес – при 80%.

Нарушение в образуването на съединителната тъкан може да се получи по много причини: патологична бременност и раждане, стрес, хиподинамия, неправилно хранене, вредни навици, неблагоприятни екологични фактори и др.

Но, за да се развие дисплазия, организмът трябва да притежава определено съчетание от гени, които да го предразположат към тяхното въздействие. Дисплазията може да се прояви във всички органи и системи. Когато говорим за костно-мускулна дисплазия, нейните признаци могат да бъдат:

– несъразмерно тяло,

– прекалено дълги горни крайници,

– тесен и плосък гръден кош,

– тесен таз,

– изпъкнали лопатки,

– слаборазвита мускулатура,

– неправилна форма на черепа,

– неправилна захапка,

– къси и криви пръсти,

– прекалено гъвкави стави,

– лесно разтеглива кожа,

– деформация на гръдния кош,

– плоскостъпие,

– болки в костите и ставите.

Те могат да се увеличат с интензивния растеж на тялото и, отчитайки индивидуалните особености на обмена на вещества, лекарят да назначи съответен режим, хранене, физически упражнения, физиотерапевтични процедури и при необходимост -лекарствени средства.

Защо е опасна дисплазията на тъканите

Слабата физическа активност или нейната липса водят до отслабване на мускулите, нарушенията на обменните процеси в съединителната тъкан прогресират и това е особено опасно в период на бърз растеж по време на юношеството.

За да работят добре всички органи и системи е необходима оптимална мускулна маса. Само наличието на хармонично развити мускули ще формира правилна стойка, а съответно и правилно разположение и функциониране и на вътрешните органи.

Какво да правите

Учени потвърждават, че най-силните мускули в човешкия организъм са дъвкателните и това е така, защото ги упражняваме всекидневно – по няколко пъти на ден, докато получаваме удоволствие от храната.

Родителите трябва да се постараят да научат своето дете да получава такова удоволствие и от физическите упражнения. И това трябва да започне много преди юношеството, буквално от люлката.

Важно е да помните, че всички физически активности включват два основни компонента – статичен и динамичен. Статичните упражнения тренират тялото да извършва тежки натоварвания за кратко време, а динамичните – малки натоварвания, но в дългосрочен план.

За формиращия се млад организъм са полезни именно динамичните упражнения. Класика в тази област е леката атлетика, също така каране на ски, на кънки, гребане. На практика често става така, че тромавият, висок и слаб, непохватен тийнейджър, който води слабоподвижен начин на живот, иска да тренира своите мускули във фитнеса. За съжаление от такива упражнения може да има само вреда, защото те са предимно статични, както и тежката атлетика и боксът.

Всяко заболяване започва не отведнъж, в началото има сигнали – някои симптоми или признаци, които обаче невинаги насочват вниманието директно към него. Ако родителите се обръщат към лекар именно в този период, когато детето расте интензивно, могат да избегнат много проблеми в бъдеще, затова е нужно редовно да се преглежда при педиатър – веднъж-два пъти годишно. И ако детето се вслуша в съветите на лекаря, те ще му помогнат да стане здрав и успешен човек.






