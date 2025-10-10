Бурни реакции след предложението на ИТН за затвор за разпространяване на лична информация

Поправка в Наказателния кодекс, предложена от партия „Има такъв народ“, беше внесена на 7 октомври и само два дни по-късно разгледана и приета на първо четене от Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси.

„Който чрез печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин разпространява материален или друг носител, съдържащ информация за личния живот на другиго без негово съгласие, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от 2000 лева до 5000 лева“, е записано в предложението на ИТН.

Под информация за личния живот по смисъла се разбира данни за личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице, пише в законопроекта.

Промените предизвикаха остри реакции:

„Подобна промяна може да се превърне в оръжие за разправа с журналисти, медии и опозиционни гласове, застрашавайки основите на свободното слово в страната“, заявяват в своя позиция от АЕЖ–България.

„Защитата на личния живот е безспорно важна ценност, но тя не е абсолютна. В демократичните общества обществените интереси често имат превес, когато става въпрос за хора, заемащи високи длъжности и разполагащи с публични ресурси. Ако предложените промени бъдат приети, България рискува да се откаже от постигнатия напредък по отношение на свободата на медиите и да се върне към наказателно преследване за обида и клевета“.

„Предложенията, приети от Правната комисия, са точно в обратната посока на препоръките на международните организации за свободата на словото, които имаха мисия в България в края на септември и обърнаха внимание на въпроса за пълното декриминализиране на обидата и клеветата. Тези предложения зачеркват и цялата реформа на тази част от Наказателния кодекс в последните години, когато обидата и клеветата престанаха да бъдат престъпления от общ характер и да се наказват със затвор“.

„От АЕЖ-България категорично се противопоставяме на този опит за въвеждане на брутална цензура, която би довела до нов бум на SLAPP дела срещу журналисти, опозиционни политици и активни граждани“, посочват още те в своята позиция.

Иво Сиромахов, един от сценаристите в „Шоуто на Слави“ и бивш колега на депутатите от ИТН, публикува отворено писмо до Тошко Йорданов в профила си във Facebook”

„Тошко,

Пиша ти тук, за да наруша публично закона ви за личната информация и да имате основание да ме вкарате в затвора за 1 до 6 години.

Все още не мога да повярвам, че точно вашата партийна групичка предлага тази мракобесна поправка в закона, която заплашва със затвор всеки, който пише и говори свободно. Бях останал с усещането, че през годините, в които сме работили заедно, свободата на словото е била важна за вас. Явно съм се заблуждавал.

В какво се превърнахте, откакто влязохте във властта?

Каква работа свършихте за тия няколко години, откакто сте депутати, освен да обиждате младите лекари и да се напъвате да уволнявате оркестъра на националното радио?

Какво стана с обещанията за мажоритарна избирателна система?

За електронно гласуване?

За пряк избор на главния прокурор и полицейските началници?

За намаляване на партийната субсидия на 1 лев?

За намаляване на броя на депутатите от 240 на 120?

Какво стана с клетвите ви – „никога с Борисов, никога с Пеевски“?

Защо излъгахте хората, които гласуваха за вас?

Не ми отговаряй.

Знам отговорите.

И ти ги знаеш.“

Членът на СЕМ Габриела Наплатанова също изрази своето недоволство с пост във Facebook.

„Предложението за законодателни промени, засягащи работата на журналистите, подкопава основни принципи на демокрацията, нарушава правото на гражданите да се информират и противоречи на влезли в сила законодателни актове на ЕС като Европейския акт за свобода на медиите, който предвижда допълнителни мерки за защита на журналистите и Анти-SLAPP директивата за делата „шамари“ срещу журналисти. По мое мнение тези текстове, които вчера са обсъждани в парламента, трябва да бъдат преосмислени категорично! За мен тези предложения са изненада. СЕМ е част от работната група в Министерството на културата, която обсъжда именно адаптирането на текстовете от Акта за свобода на медиите в Закона за радио и телевизия, за да даде по-големи гаранции за сигурността на журналистите и редакционна независимост на медиите. Надявам се скоро да има изработени конкретни предложения, които да съдействат за подобряването на медийната среда, а не да я влошават“.

„Слави Трифонов разбра проблема и оттегля закона – благодаря му за това“.

Така лидерът на ГЕРБ коментира внесените от партия „Има такъв народ“ промени в Наказателния кодекс, които предвиждат лишаване от свобода за намеса в личния живот на гражданите, включително чрез публикации, записи и снимки, без съгласие. След разговор с лидера на ИТН Слави Трифонов, Борисов заяви, че законопроектът ще бъде оттеглен.

„Говорих със Слави Трифонов тази сутрин, за което му благодаря. Той ми каза, че го изтеглят, защото има текстове, които и той, и ние не приемаме. Така че толкова – въпросът е приключен по този начин“, каза Борисов.

Източник: Дарик