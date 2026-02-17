Топ теми

Бурни ритми за Трифон Зарезан с лек привкус на св. Валентин, съчетани в мелодиите на Д. Цонев-Адамо, вдигнаха адреналина на пенсионерите от клуба в благоевградския кв. „Грамада”

Прекрасно тържество, съчетало празниците Трифон Зарезан и св. Валентин, си организираха членовете на пенсионерския клуб в благоевградския квартал „Грамада”.

Председателката на клуба Веска Кокалкова поздрави присъстващите, пожелавайки им здраве, неувяхващо дълголетие и да доживеят дълбоки старини с много евробанкноти за авторитет.

За адреналина на празнуващите се погрижи емблематичният благоевградски изпълнител Димитър Цонев-Адамо, който майсторски смесваше мелодиите, за да задоволи тематично и за двата празника всички гости.

