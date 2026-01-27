Бурята в САЩ: Най-малко 30 загинали, токови аварии и хаос в транспорта

САЩ са обхванати от опасно студено време и последиците от мощна зимна буря, която през уикенда обхвана огромни части от страната. Жертвите на стихията към момента са най-малко 30. Те са загинали при пътни инциденти и от измръзване. В района на Вашингтон имало и хора, получили инфаркт по време на снегопочистване.

Зимната буря, която донесе обилен сняг, лед и студове, предизвика и прекъсвания на електрозахранването и сериозни смущения в транспорта. Лошото време обхвана голяма част от страната – от южните щати до североизточната част. Температурите паднаха до рекордно ниски нива в някои райони, а силните ветрове продължиха и след намаляване на валежите.

Метеоролозите предупреждават, че суровите условия може да продължат още няколко дни, с потенциал за снеговалежи, ледени дъждове и ветрове.

Бурята остави стотици хиляди американци без електричество, като прекъсванията на тока все още са факт в много райони. По последни данни над 800 000 души остават без електроснабдяване, а възстановяването може да отнеме дни. Кадри от различни щати показват счупени клони, паднали електропроводи и затруднено придвижване.

Силната буря предизвика масови отменяния и забавяния на полети — десетки хиляди бяха отменени в цялата страна, а пренасрочването и наземният транспорт остават сериозно нарушени.

Смут в транспорта има не само по въздух, но и по наземните пътища, където ледът и натрупаният сняг затрудняват движението и увеличават риска от катастрофи.

В редица щати властите обявиха извънредно положение, а спасителни служби създадоха центрове за отопление и подслон за хора в нужда. Жителите са призовани да ограничат пътуванията, да поддържат изправни домашните си отоплителни системи и да следят предупрежденията на Националната метеорологична служба.

В ефира на предаването „Твоят ден” Николай Василев, който живее в Чикаго, коментира зимната обстановка в района.

Той посочи, че основните пътни артерии вече са почистени, но второстепенните пътища остават труднопроходими. По думите му в района на Чикаго обстановката не е толкова бедствена, но в други части на САЩ положението е бедствено.

„Температурата навън е -12 градуса, но понеже нямаме планински масиви, които да спират въздушните потоци, се усеща двойно по-студено. Над 800 000 домакинства са останали без ток, но в района на Чикаго, където има най-много българи, няма такива проблеми. Може да има най-много сто домакинства без електроснабдяване”, каза той.

Той допълни, че в Чикаго общините се грижат за бездомните хора, като обикновено библиотеки, полицейски участъци и общински сгради се обособяват като топли центрове за нуждаещите се.