Бурята в САЩ продължава да взима жертви: Три деца се удавиха в заледено езеро в Тексас

Трима братя — на 6, 8 и 9 години — загинаха в Тексас, след като паднаха през пропукал се тънък лед във водоем по време на силна зимна буря, съобщиха властите във вторник.

Инцидентът станал в понеделник северно от град Бонам, в североизточна част на щата близо до границата с Оклахома. Пристигналите спасителни екипи и съсед успели да извадят по-големите двама братя от ледената вода и те били откарани с линейки до болница. Най-малкият не изплувал и бил открит едва след продължително издирване на водоема. Всички три деца впоследствие са починали, съобщава Associated Press.

Братята са били идентифицирани като Хауърд (6 г.), Калеб (8 г.) и И Джей (9 г.), според близки на семейството. Те учели в училището в Бонам, което поради опасните климатични условия, бе отменило занятията си в понеделник и вторник.

Майката на децата, Чейни Хангаман, разказа пред медии, че е видяла как синовете ѝ падат във водата и се е опитала да ги спаси, но тялото ѝ било парализирано от студената вода и тя не успяла да ги достигне. Съсед успял да ѝ подаде въже и да я измъкне от ледената вода.

Според съобщение на пожарната служба на Бонам, смъртта на децата е пряко следствие от това, че са паднали под леда по време на тежката зимна буря, която обхвана големи части от САЩ и доведе до опасни температури и условия. А по последни данни на Associated Press 45 души са станали жертви на силната снежна буря и значителните студове, които обхванаха редица щати в САЩ.