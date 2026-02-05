Бурята „Леонардо“ удари Испания и Португалия, на места се наложи евакуация

Бурята „Леонардо“, която връхлетя Иберийския полуостров, донесе необичайно проливни валежи в част от Южна Испания и няколко региона на Португалия. Стихията наложи евакуацията на няколко хиляди души в Андалусия, блокира железопътния трафик и стана причина за затварянето на много училища.

Реки и язовири в Испания и Португалия са на ръба на преливането, тъй като новата стихия дойде само седмица, след като бурята „Кристин“ отне живота на шестима души и остави хиляди без ток. Почвата в засегнатите райони е пренаситена и не може да поеме нови количества вода. Червен код за повишено ниво на реките е издаден за няколко района на Южна Испания.

