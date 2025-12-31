Буферна зона вместо мир: Путин чертае нови граници в Украйна

Руският президент Владимир Путин е разпоредил на военното командване да продължи разширяването на т.нар. буферна зона в североизточните украински области Суми и Харков през цялата 2026 г., сочи официален стенографски протокол на Кремъл.

Заповедта идва на фона на критичен етап в мирните преговори между Русия, Украйна и Съединените щати, в които териториалните отстъпки се очертават като основна спорна тема.

По време на военно съвещание на 28 декември началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов докладва, че руската групировка „Север“ е установила контрол над 940 кв. км в граничните райони на двете области и е овладяла 32 населени места от началото на операциите.

Командващият групировката, генерал-полковник Евгений Никифоров, е заявил пред Путин, че буферната зона в Сумска област е около 60 километра, като предните подразделения се намират на по-малко от 20 километра от град Суми. В Харковска област зоната достига до 15 километра навътре и се простира на повече от 130 километра по фронтовата линия.

„Това е изключително важна задача, тъй като гарантира сигурността на граничните райони на Русия“, е заявил Путин в отговор на доклада. „През 2026 г. тази работа със сигурност трябва да бъде продължена.“

Мирните преговори срещат препятствия

Разпореждането за разширяване на буферната зона подчертава стратегията на Москва да запазва военния натиск, докато паралелно участва в преговори. Американски официални представители са заявили пред медии, че около 90% от въпросите между Русия и Украйна вече са обсъдени, като основната пречка остават териториалните отстъпки. Последната рамка за мир, изпратена до Москва на 24 декември, предвижда гаранции за сигурност по модел на колективната отбрана на НАТО и предлага създаването на демилитаризирани зони в спорните територии.

Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заявява на 26 декември, че Русия няма да подпише мирно споразумение „в този момент“, като е подчертава, че всяко уреждане трябва да отчита ултиматумите на Москва от 2021 г. към НАТО относно архитектурата на европейската сигурност. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков от своя страна заявява на 16 декември, че Русия търси „мир“, а не „примириe, което да даде на Украйна време да се подготви за продължаване на войната“.

Украинският президент Володимир Зеленски все по-често показва готовност да обсъжда териториални решения, включително създаването на „свободна икономическа зона“ в части от Донецка област, при условие че те останат под украинска администрация. Той подчертава, че всяко изтегляне на украински сили от територия трябва да бъде реципрочно от страна на Русия и да подлежи на национален референдум.