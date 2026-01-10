БФС и клубовете решиха: Без междинни кръгове в обедно време, всеки отбор длъжен да заяви не един, а два стадиона

Без междинни кръгове по обедно време в родния елит през следващия сезон и посочването на резервен стадион, освен основния, бяха едни от важните решения, които взеха на вчерашната си среща с отговорни фактори на футболната централа представителите на елитните клубове у нас наред с щедрото отпускане на 17-процентен дял от фонд „Солидарност“ на УЕФА за втородивизионните отбори. По време на диспута не бяха коментирани датите за четвъртфиналите в турнира за купата на България, въпреки че повечето от осемте тима, достигнали до тази фаза, предварително изразиха недоволство от насрочените дати на мачовете между 10 и 12 февруари. Подробности от сбирката в „Бояна“ разкри заместник-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов.

Участниците във вчерашната сбирка в „Бояна“



„Според мен тази среща беше доста ползотворна, премина в добър тон и продължи близо два часа. Бяха засегнати теми, предварително заложени, но имаше и нови. Тъй като следващия сезон в елита ще има два отбора по-малко, искахме да чуем мнението на клубовете. Нашата цел е да няма междинни кръгове, във вторник и сряда в обедни часове, защото с това е свързано недоволството на голяма част от феновете и клубовете. По същата причина и срещите от първия кръг от финалната фаза за Купа България ще се играят през уикенда. Имаме дата от УЕФА, че първенството трябва да свърши до 3 юни. След като ще се играят по седем мача на кръг, ще искаме тези в петък и понеделник да започват след 18.00 часа. Беше обсъдено и разпределението на солидарните плащания от УЕФА. Клубовете от елита решиха 17% от тях да бъдат предоставени на отборите от Втора лига, ще има дял и за Трета лига, като това не се отнася за вторите и третите отбори. За плейофната фаза имахме намерение да използваме системата на Бергер, но предвид възможността „Левски“ и ЦСКА да са в една четворка, която решава титлата и евроквотите, както и интереса на НСБ, взе се обединено решение да се ползва софтуер при изготвяне на програмата. Доста се говори за състоянието на терените. Взе се еднолично решение от президента на БФС да се извика комисия, която да гледа стадионите още следващата седмица. Такава ще мине и седмица преди началото на полусезона, при необходимост ще се търсят и други варианти. Всеки един отбор ще заявява и втори стадион при някакви обстоятелства, когато титулярният не може. Обсъдено беше също „Септември“ да играе срещите си на стадион „ДИТ“, но естествено, мачовете с по-голяма публика ще са на „Васил Левски“. Това обаче Спортно-техническата комисия ще го реши. Тази среща е редовна и задължителна. Това, че даден клуб е изявил желание за среща, няма общо с това, че ние я организирахме. Протоколът за солидарните плащания трябва да мине през Изпълкома на БФС, преди да бъде изпратен и на УЕФА, за да бъдат изплатени сумите“, поясни приближеният на Георги Иванов-Гонзо.

„Нямаше нещо конкретно, което да са предложили клубовете, с което да ни изненадат. Нищо сензационно няма. Новото първенство следващата година ще започне на 18/19 юли, в средата на декември ще приключи полусезонът, както сега. Подновяването на първенството ще бъде на 13/14 февруари 2027 г. и ще продължи до края на май, като плейофите и баражите, ако има, ще се уточняват допълнително. Само за изпадане, ако има бараж, ще се играе на 2/3 юни. От догодина отборите в елита остават 14, бъдещи промени за редукции не се предвиждат“, допълни шефът на ПФЛ Атанас Караиванов.

ТОНИ КИРИЛОВ