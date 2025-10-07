БФС отличи „Марек“ за добрата работа в детско-юношеската школа

Българският футболен съюз похвали „Марек“ като един от втородивизионните клубове у нас с най-добра работа в детско-юношеското направление. Това стана на специална среща с представители на ДЮШ от второто ниво на родния футбол, която се проведе в НФБ “Бояна“. Пратеник на дупничани бе директорът на школата Янек Кючуков. Освен марекчани, за най-добра организация и документация в „люпилнята на таланти“ бяха отличени още „Етър“ и „Хебър“. „Марек“ бе даден за пример и за презентацията по запомнящ се начин на своята богата клубна история.

Във връзка с програмата за развитие и подпомагане на школите във Втора лига БФС налага правила за начина на работа и тренировки, методика на подготовка, като клубовете ще получават финансиране на база изпълнението на посочените условия. Координаторът на футболната централа и главен методист на детско-юношеския футбол Пламен Михов разясни критериите и обяви трите клуба, които най-добре се справят с изискванията.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



