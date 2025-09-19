БФС се подигра с дербито „Ботев“ (Пд) – „Левски“

Ръководството на “Ботев“ (Пд) входира официално писмо до БФС във връзка с началния час на отложения мач с „Левски“ от 6-ия кръг на Първа лига, който беше насрочен за 30 септември (вторник) в Пловдив. Това се случи в сутрешните часове на вчерашния ден. Малко по-късно от футболния съюз обявиха своето становище, че не са съгласни с предложението и един от най-големите сблъсъци в българския футбол остава в изключително неподходящо време за привържениците и клубовете.

„Уважаеми господа, във връзка с публично изявление на представители на БФС, че при евентуално изместване на мача между „Ботев“ и „Левски“, планиран от Вас във вторник от 17.00 ч., в по-късен час, съвпадащ с мачове от турнира Шампионска лига, БФС ще бъде глобен със сумата от 42 000 евро от УЕФА, заявяваме, че след извършена справка в редица европейски държави, се установява, че множество мачове от първите им лиги и национални купи се провеждат в едни и същи дни и часове със срещи от Шампионска лига. Така е в Белгия, а двубоят е „Генк“-“Шарлероа“ от 21.30 ч., в Нидерландия „Фейенорд“ и „Сиград“ играят от 21.00 ч., в Турция за 20.00 ч. са насрочени срещите „Фенербахче“-“Аланияспор“, „Фатих Карагюмрук“-“Истанбул Башакшехир“ и „Самсунспор“-“Касъмпаша“, за купата на Дания в „Олборг“ и „Мидтиланд“ играят от 19.00 ч., в същия час в Естония „Левадия“ приема „Флора“. Очевидно е, че в тези първенства не съществува санкция от страна на УЕФА за провеждане на срещи в часови диапазон, съвпадащ с мачове от Шампионска лига. Допълнително, ние сме запознати със съдържанието на изтеклия през 2022 г. меморандум, който ясно показва, че УЕФА не изисква налагането на фиксирани глоби за национални първенства, а само препоръчва избягването на директно припокриване с мачове от Шампионска лига, когато това е възможно. Въпросният меморандум не е подновен след 2022 г. и договорените в него ограничения не важат в момента, както се вижда от изброените примери. Затова настояваме БФС официално да предостави в писмен вид нормативния акт или разпоредба на УЕФА, на която се позовавате, конкретния текст, който предвижда глоба от 42 000 евро, примери за прилагането на такава санкция в други европейски държави. В противен случай оставаме с категоричното убеждение, че публично сте подвели футболната общественост и феновете, използвайки невярна информация като аргумент за определянето на неудобен и дискриминационен час за провеждане на дербито между „Ботев“ и „Левски“. Очакваме отговор в писмен вид в най-кратки срокове“, гласи писмото на канарчетата. „Уважаеми господа, отложената среща от VI кръг на първенството между отборите на „Ботев“ и „Левски“ е насрочена за 30 септември 2025 г. (вторник) от 17.30 ч. Решението е взето съгласувано между Спортно-техническата комисия към БФС, Българската професионална футболна лига и „Нова Броудкастинг Груп“. То е прието в съответствие с изискванията на УЕФА за провеждането на европейските клубни турнири и не подлежи на промяна“, отговориха от БФС.

ИВАН ДИМИТРОВ






