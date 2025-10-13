БЧК започва раздаването на първия транш с помощи в Пиринско

От днес започва раздаването на пакети с хигиенни материали и хранителни продукти на хора в нужда, закупени от Агенцията за социално подпомагане по Програма „Храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Раздаването на пакетите започва поетапно от 13 октомври, като ще се осъществява от Българския червен кръст. Кампанията за Област Благоевград започва от днес в Сатовча и Якоруда, съобщи директорът на БЧК-Благоевград Йорданка Стойчева.

Пунктът в Благоевград ще отвори официално на 29-ти октомври в Девето училище и ще продължи да работи до 21 ноември. Работното време ще бъде от 13:00 до 17:00 часа. Продуктите които ще се раздават са за лична и битова хигиена, захар и спагети.