БЧК раздава пакети с хигиенни материали и основни храни на нуждаещи се

От днес по графици за отделните общини в страната Българският червен кръст раздава пакети с хигиенни материали и основни храни. Те ще стигнат до над 640 хиляди нуждаещи се българи. Закупени са от Агенцията за социално подпомагане по европейската програма „Храни и основно материално подпомагане“.

Кампанията за област Благоевград започна от Сатовча и Якоруда, съобщи директорът на БЧК – Благоевград Йорданка Стойчева.

Пунктът в Благоевград ще отвори официално на 29 октомври в Девето училище и ще продължи да работи до първата седмица на декември, обясни пред БНР д-р Надежда Тодоровска, заместник генерален директор на БЧК. Работното време ще бъде от 13:00 до 17:00 часа.

От 20 октомври започва раздаването на помощи за нуждаещи се в община Дупница. Пунктът за раздаване е в двора на бившия Учителски институт и ще работи от 9 до 15 ч. Правоимащите лица трябва да представят документ за самоличност.

Едночленните и двучленните семейства ще получат по един пакет с храни и с хигиенни материали, а с трима и повече членове – по два пакета. Девет са продуктите за лична хигиена и почистване на дома. При храните на този етап се раздават 6 продукта – захар, брашно, спагети, консерви стерилизирани зелен фасул, грах, гювеч.

В последващ етап от раздаването ще бъдат включени останалите единадесет вида хранителни продукти, по четири договорите се сключват в момента, а за 7 от храните все още не е приключила процедурата по обжалване на обществените поръчки.

На интернет страницата на БЧК всеки може да направи проверка по ЕГН дали е включен в списъците за подпомагане. Правоимащи са хора, попаднали на различни основания в системата за социално подпомагане, заради ниски доходи.

Най-голямата група са получилите целеви помощи за отопление за предходния отоплителен сезон.

Пакетите ще стигнат и до хора с над 90% увреждане и определена чужда помощ, които имат ниски доходи от пенсия, семейства, които се грижат за деца с увреждания, и хора, на които държавата е предоставила еднократна помощ за инцидентно възникнали нужди, и други категории нуждаещи се.

Помощите ще се получават с лична карта или пълномощно.