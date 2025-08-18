Бъдете бдителни! Прокуратурата предупреди за кредитни измами с фалшиви служители на МВР и ГДБОП

От Софийската градска прокуратурата предупредиха за нова измама, която става все по-разпространена и застрашава гражданите. При схемата извършителите се представят за служители на полицията, СДВР, ГДБОП или ДАНС и убеждават хората, че някой тегли сума от тяхно име чрез фалшиво пълномощно от банка.

Под този предлог жертвите са карани сами да изтеглят пари от сметките си и да ги предоставят на измамниците.

От прокуратурата подчертават, че нито една институция не изисква подобни действия и призовават гражданите да бъдат бдителни.

При подобни обаждания хората трябва незабавно да прекратят разговора и да се свържат с полицията чрез телефон 112.





