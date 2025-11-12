Бъдещи дизайнери съчетаха древни традиции, образа на кръвта, мрачната елегантност и съвременния бунт на модно ревю в ЮЗУ

Бъдещи модни дизайнери представиха своите авторски виждания, творчески потенциал, креативни и иновативни идеи на модно ревю в ЮЗУ “Неофит Рилски“ – Благоевград. Събитието, което е част от Националния студентски фестивал на изкуствата, посветен на два юбилея – 50 години от създаването на университета и 30 години от основаването на Факултета по изкуствата, предизвика истинско оживление и интерес. В пространството пред заседателната зала на Първи учебен корпус бе монтиран специален подиум и студенти дефилираха като истински професионални модели, преодоляваха стълби на високи токчета и платформи. А на ревюто с участието на студенти от три университета – домакините от ЮЗУ, техни колеги от Националната художествена академия и Нов български университет, имаше всичко – от класическа елегантност до авангардни експерименти, нежност, фееричност, разрушителната сила в природата като израз на преходността…

Началото поставиха дизайнери от специалност „Мода“ към Факултета по изкуствата на Югозападния университет с колекцията „Метличинов блян“ от облекла, вдъхновени от обемните свободни форми и красотата на дивото цвете синя метличина. Последва и „Аметист“, съчетаващ красотата и символиката на полускъпоценния камък, и „Елегантна нежност“, показващ обаянието на розата, с усещане за грация и женственост.

Част от тоалетите на младите дизайнери, представени пред модни ценители и компетентно жури



Многолюдната публика аплодира и „Готик“ – с драматични силуети, тъмни цветове и изискани детайли, „Етно арт“ и „Ехо на лукса“ – с препратки към различните народи, по самобитен начин и нишки към древните традиции с орнаменти на народни костюми.

В унисон с разнообразието на стиловете и използваните техники, някои колекции провокираха въображението със своята абстрактност и нестандартност. Сред тях бе „Микроорганизъм“, вдъхновена от размножаването на бактериите и тяхната разрушителна сила в природата. Че кръвта може да се интерпретира чрез смели червени акценти, носещи звученето на рокендрола, показа колекцията „Кръв“, а „Кураж, мило сърце“ пресъздаде борбата за оцеляване срещу злото.

Имаше и облекла с акцент върху пътуването на спортиста – физическо, емоционално и ментално, такива, посветени на китайската Нова година и на различни държави – Мексико, Индия, Испания, Армения, Мароко… Изключително актрактивна бе и колекцията „Koffrajj” ,като част от моделите действително бяха с елементи и отливки, наподобяващи бетонови конструкции.

Като гост дизайнери в ревюто се включиха и студенти от специалност „Дизайн и технологии за облекло и текстил“ към Техническия факултет на ЮЗУ, учениците от СОУ „Димитър Мирасчиев“ – гр. Щип и СОУ „Никола Карев“ в гр. Струмица, Северна Македония, и от Професионалната гимназия по облекло и стопанско управление в Дупница.

И тази година модното ревю имаше конкурсен характер. Компетентно жури с председател проф. д-р Емил Куков определи най-добрите дизайнери, като всички заслужиха поздравления за своята упорира работа и отдаденост. За тях това беше не само сцена за изява, но и възможност за обмяна на идеи и сътрудничество.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА