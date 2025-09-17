Бъдещи медицински сестри от Разложко се срещнаха с шефа на болницата М. Коцакова и зам. кмета Г. Костова

Управителят на болницата в Разлог Магдалена Коцакова поздрави 38 новоприети студенти от специалността „Медицинска сестра“ в Медицински университет – София.

На един от най-светлите празници на вярата, надеждата и любовта управителят на МБАЛ „Д-р Асен Велев“ Разлог и зам. кметът на община Разлог Гергана Костова се срещнаха и пожелаха на добър час на 38 бъдещи медицински сестри от региона, основна част от които от община Разлог.

38 студенти поемат към вечната и модерна професия на медицинска сестра, която от тази година е защитена специалност и е освободена от такса за обучение.

Изключителен дял за представяне на професията медицинска сестра в региона има ръководният екип на болницата в лицето на Магдалена Коцакова и кмета на община Разлог Красимир Герчев. Цел на кампанията е преодоляване на дефицита от кадри и обезпечаване на болницата и общинските звена с медицински сестри.

Зам. кметът на община Разлог Гергана Костова пожела на студентите успешен старт към професията на медицинска сестра. Тя подчерта, че МБАЛ „Д-р Асен Велев“ – Разлог е болница, която обслужва четири общини.

„Радостен е фактът, че сред студентите има представители и на община Банско, община Белица и община Якоруда, което означава, че информационните събития и кампании са стигнали до всички вас. Няма нищо случайно, че днешната ни среща е в празника на вярата, надеждата и любовта, празник и на мъдростта. От името на ръководството на община Разлог и лично от името на кмета Красимир Герчев пожелавам успешна реализация в благородната и състрадателна професия“, каза още Гергана Костова.

ИВАН ИВАНОВ






