Българин е арестуван при акция по задържане на 3,3 тона кокаин за 250 млн. евро в Нидерландия

Нидерландските власти са иззели 3 300 килограма кокаин при акция в склад в град Мьордейк. Арестувани са 8 мъже от пет различни държави, сред които и 50-годишен българин, пише NL Times. Стойността на заловената дрога се оценява на около 250 милиона евро.

Сред задържаните има и трима мъже от Бреда – на 21, 22 и 35 години, 30-годишен мъж от Колумбия, 38-годишен британец, 41-годишен мароканец и 47-годишен мъж от Розендал.

Извършени са обиски на три адреса в Бреда и един в Розендал, но засега властите не разкриват дали са намерени допълнителни доказателства.

По официална информация операцията е била задействана след сигнал от чужбина. Проведена е от Националното звено за разследване, съвместно с полицейското управление на Зеландия – Западен Брабант под ръководството на Националната прокуратура на Нидерландия.

Освен кокаина, полицията е конфискувала и огнестрелно оръжие и няколко превозни средства от склада, разположен на около 20 километра северно от белгийската граница, на 45 км от пристанище Ротердам и на 85 км от пристанище Влисинген.

Всички арестувани са поставени под строг режим на задържане и следва да се явят пред разследващия магистрат на 6 ноември.

„Производството и трафикът на наркотици са тясно свързани с убийства, насилие, заплахи, корупция, пране на пари и срастване на престъпни мрежи с легитимния бизнес. Затова е от решаващо значение да се пресичат мрежите, замесени в вноса, производството и търговията с наркотици“, заявяват ниидерладските власти.Нова телевизия