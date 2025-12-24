Българин профуча по магистрала в Сърбия с близо 220 км/ч

34-годишен българин отнесе солена глоба поради висока скорост на магистралата Белград – Нови Сад в Сърбия, предаде БГНЕС.

Сънародникът ни е профучал с автомобила си с 217,3 км/ч.

Вътрешното министерство разпространи и снимки от радара и мястото на нарушението, където българинът е карал с висока скорост.

През февруари Генералното консулство на България в Ниш изнесе данни, че през последната година зачестява налагането на глоби за превишена скорост на български граждани, пътуващи по магистралата София – Ниш.

Размерът на глобите е сравнително висок, а процедурата за плащането им е усложнена, предвид изискването да е в местна валута и по банков път.

В Сърбия 3000 динара (50,09 лв.) е най-ниската глоба за превишаване на скоростта от 1 до 10 км/ч извън населени места. Най-високото наказание е от 120 000 до 140 000 динара (2004 – 2338 лв.), при нарушение от 101 км/ч и нагоре.

По магистралите в Сърбия разрешената скорост е до 130 км/ч, а в тунелите и между тях ограничението е 80 км/ч.