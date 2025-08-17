Българин хванат с фалшива книжка и без застраховка в Англия, арестуваха го

46-годишният български гражданин Б.Н. от Уисбич се изправи пред магистратския съд в Кингс Лин, след като представи фалшива шофьорска книжка при полицейска проверка, предаде Фенланд Ситизън, цитирана от БГНЕС.

Случаят се разиграл на 22 юли, когато полицаи спрели автомобила му по „Норидж Роуд“ заради чуждестранните регистрационни номера.

При поискване на документите той подал картонена ламинирана карта вместо стандартната пластмасова книжка. След проверка било установено, че документът не е издаван в България, а мъжът не притежавал и британско свидетелство. Специалисти потвърдили фалшификата по печата и типографията.

Българинът бил арестуван, а книжката – иззета и изпратена за унищожаване. В съда адвокатът му Джордж Сорел обясни, че мъжът пристигнал във Великобритания през януари заедно със семейството. По думите му клиентът платил за шофьорски курсове в България и получил документ от инструктор, за когото сега смята, че го е измамил.

„Той вече осъзнава сериозността на ситуацията и съжалява за случилото се. Бил е убеден, че е постъпил правилно“, каза Сорел. Б.Н. заявил още, че вярвал, че има и застраховка, но магистратите му обяснили, че без валидна книжка всяка полица е невалидна.

Съдът наложи глоба от 666 паунда, 266 паунда съдебна такса и 85 паунда разноски. Фалшивата книжка ще бъде унищожена, а при евентуално бъдещо издаване на свидетелство в него ще бъдат вписани шест наказателни точки за шофиране без застраховка.





