България е сред основателите на Съвета за мира, Желязков подписа Хартата 

Премиерът Росен Желязков подписа българското участие в Съвета за мир, организиран от президента на САЩ Доналд Тръмп. Българският министър-председател е част от церемонията, която се състоя в Давос.

В сряда, преди отпътуването на Желязков, правителството е взело решение България да се присъедини към държавите учредителки на Съвета за мир на Доналд Тръмп. Страната ни няма да плаща вноска от 1 млрд. долара. Първоначално Тръмп поиска тази сума от държавите, които искат да участват, но впоследствие стана ясно, че това не е изискване, съобщава „24 часа“ .

Официалната покана до България беше изпратена в понеделник до президента Румен Радев два часа преди той да обяви, че подава оставка от поста си. В сряда пък от президентството съобщиха, че Радев е отказал на Тръмп българското участие докато не се проведат избори и нямнюза редовен президент и редовен кабинет.

Съветът за мир ще работи с много организации, включително Организацията на обединените нации, заяви Тръмп в началото на церемонията по подписване на Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир за следвоенното управление на Газа. Американският президент е неин домакин. По-рано той заяви пред репортери, че Съветът „може би“ ще замести ООН.

Единствените представители на ЕС в Давос са българският премиер Росен Желязков и унгарският му колега Виктор Орбан.

По време на подписването на Хартата министър-председателят ни и президентът на САЩ си размениха две дълги ръкостискания. Тръмп дори приятелски потупа Желязков по гърба и двамата разговаряха за кратко.

Сред членовете на Съвета за мир на президента Тръмп са лидери и представители на Монголия, Узбекистан, ОАЕ, Турция, Саудитска Арабия, Катар, Парагвай, Пакистан, Косово, Казахстан, Йордания, Индонезия, Унгария, България, Беларус, Египет, Азербайджан, Армения, Аржентина, Албания, Виетнам, Мароко и Бахрейн.

„Всички те са мои приятели„, каза Тръмп за лидерите на сцената, съгласили се да се присъединят към Съвета. Той очаква и други държави да се присъединят.

„Хартата вече е в сила и Съветът за мир е официална международна организация„, заяви прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит.

По време на изявлението си президентът Тръмп посочи, че САЩ скоро ще проведат разговори с иранското правителство. „Иран иска да преговаря и ние ще преговаряме„, каза американският държавен глава.