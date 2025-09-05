България не успя да се противопостави на Испания и загуби с 0:3 пред 40 000 зрители на Националния стадион „Васил Левски“. Мачът бе първи за двата тима от квалификациите за Мондиал 2026. Илиан Илиев не можа да разчита на капитана Кирил Десподов, който е контузен. Дебют направи Емил Ценов, който влезе на терена като титуляр.

Европейските шампиони отбелязаха още след първите пет минути игра. Мартин Субименди изведе Микел Оярсабал сам срещу Светослав Вуцов, и той не срещна трудности да го преодолее, oтбелязвайки 0:1.

Малко след това Нюрнбергер сбърка в центъра, Испания организира контраатака, завършила с корнер. Първоначално българите изчистиха, но Субименди върна топката в наказателното поле. Оярсабал остана сам срещу Вуцов, той обаче се намеси успешно.

► В 12-ата минута българският вратар се изяви отново, като парира изстрел на Оярсабал.

► Осем след това Радослав Кирилов получи пас отляво, надигра Педро Поро, навлезе в наказателното поле и потърси далечния ъгъл. Топката бе отклонена леко и срещна страничния стълб, след което излезе в корнер. Това си остана и единствената ни възможност в мача.

► Преди да е изтекъл и половин час игра, „лъвовете“ допуснаха нова атака. Ламин Ямал получи отдясно и центрира в наказателното поле. Кристиан Димитров не се намеси както трябва и топката се озова в Марк Кукурея. Левият защитник отправи силен шут в далечния ъгъл и не остави шансове на Вуцов – последва 0:2.

► В 38-ата минута българската защита остави непокрит Микел Мерино, който с глава направи резултата 0:3.

След почивката Светослав Вуцов имаше поредна добра намеса, като вратарят на Левски спаси удар на Ламин Ямал, който се озова на стрелкова позиция.

► В 53-ата минута гредата спаси и България. Микел Мерино получи топката на границата на наказателното поле и шутира мощно, който Вуцов успя с върха на пръстите си да избие в гредата.

► След около час игра ударите по посока вратата на България станаха 20, от които 11 точни. За нас си оставаха само два, нито един в рамката зад Унай Симон.

В игра за Испания се появиха носителят на „Златната топка“ Родри, както и Дани Карвахал. Двамата се завърнаха след лечение на контузии. Ламин Ямал пък бе сменен, за да почива за следващия мач на тима – срещу Турция в неделя в Коня.

Други голове не паднаха. Резултатът изпрати испанците начело в групата, следвани от тима на Турция, който по-рано победи Грузия с 3:2.

„Лъвовете“ заемат последна, 4-та позиция в подреждането. В неделя за националния ни отбор предстои гостуване на Грузия.





