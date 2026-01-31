България отново има шампион от Големия шлем

Димитър Кисимов записа името си със златни букви в историята на българския тенис, след като спечели титла от турнирите на Големия шлем при юношите! Едва на 17 години българинът стана шампион на двойки на Australian Open, където триумфира заедно с партньора си Конър Дойг от Република Южна Африка. На финала двамата се наложиха над представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз в два сета – 6:3, 6:4, съобщава gong.bg

Кисимов и Дойг контролираха ключовите моменти в двубоя, като в първата част им беше достатъчен един пробив, за да поведат в резултата. Във втория сет тандемът показа характер, след като изоставаше с 2:4, но спечели четири поредни гейма и си осигури шампионския трофей.

През целия турнир, включително и в решаващия мач, Кисимов и Дойг демонстрираха отличен синхрон. Българинът се отличаваше със стабилност и агресия от основната линия, докато южноафриканецът доминираше на мрежата и завършваше разиграванията.

С този успех Кисимов, който заема 25-ата позиция в световната ранглиста при юношите, се превърна в десетия български тенисист, достигнал до финал в надпревара от Големия шлем, като донесе и първа титла на двойки за страната ни от 2018-а година. Тогава Адриан Андреев спечели надпреварата при юношите на US Open.

В исторически план България има още няколко финала на двойки при подрастващите – Тодор Енев игра за титлата на „Уимбълдън“ през 1999-а година, а Пьотр Нестеров достигна финал на US Open през 2021-а, но и двамата не успяха да стигнат до трофея.