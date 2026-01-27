България – първа в ЕС по антибиотична резистентност

В разгара на грипната епидемия – важно е с какво да се лекуваме от вирусната инфекция. Лекарите са категорични, че антибиотиците не помагат срещу грипа.

И тази зима българинът продължава да прибягва към една отдавна позната практика: да се самолекува с добре познати и вече доказали се антибиотици, или с такива, които има останали в домашната аптечка. Това обаче засилва феномена, познат като „антибиотична резистентност“ – все повече микроорганизми стават нечувствителни към антибиотици. Експерти обаче се опасяват, че нови антибиотици не се очакват в следващите 10-15 години, което означава, че има риск човечеството да се окаже безсилно дори срещу елементарни инфекции.

Мерките у нас: правителството прие със сериозно закъснение четиригодишна Национална програма за борба с този феномен, като до 2029 г. за нея ще бъдат отпуснати близо два и половина милиона евро.

С мерките ще се захванат не само здравните власти, но и експерти от секторите „Земеделие и околна среда”. Ще се търсят антибиотични остатъци в околната среда – в реките, например, както е в редица западни страни. Предстоят и проучвания какви препарати могат да заместят антибиотиците – като бактериофаги или антимикробни пептиди. Ще се предоставят бързи тестове на личните лекари, които са на предния фронт, за да не се пропускат изследванията за чувствителността на дадени микроби.

Въпреки че антибиотици се отпускат само срещу рецепта и въпреки че никой не признава пред камера – равносметката на фармацевтите показва друго. „Сигурно има варианти, в които системата да бъде излъгана. Аргументите са всякакви – най-вече, че хората не искат да се разкарват, за да чакат за рецепта. Спестяване на преглед е абсолютно недопустимо”, категоричен е магистър-фармацевтът Стефан Минков, цитиран от Нова.

Изчисления сочат, че до 80 на сто от антибиотиците, използвани в домашни условия, са били ненужни.

„На едно от първите места сме в Европа по неправилно изписани антибиотици. Преди 7 години бяхме на 14 място по консумация в ЕС, до преди дни обаче се наредихме на първо място по консумация и резистентност. 35 хиляди души в Европа умират от инфекции, които не могат да се лекуват с антибиотици поради резист”, отчете епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев.

„Ако ние прекъснем приемането на лекарството по-рано от предписаното, създаваме условие не да убием микроорганизмите, а да ги направим резистентни. Ако използваме антибиотик, останал вкъщи, защото просто го има – ефектът е същият”, посочи главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

И така България е на челното място по антибиотична резистентност. След години административни спънки – Националната програма за борба с този феномен – е факт. Програмата на хартия обаче е само началото – а резултати ще има, ако се изпълнят редица планирани задачи.