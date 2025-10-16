България с най-големия ръст на фалшивите банкноти от 15 години насам

България преживява най-големия бум на фалшиви банкноти от 15 години насам, показват данните на Българската народна банка. Само през последните месеци са задържани стотици неистински левови купюри, а тенденцията е възходяща. В ефира на „Твоят ден“ експертът по инвестиционно злато и сребро Иван Мутафчиев обясни какви са причините за това и как гражданите могат да се предпазят от измами.

„Предполагам, че в момента има бум на фалшиви левови банкноти, тъй като те трябва да бъдат използвани преди 1 януари, когато България влиза в еврозоната. След това фалшификатите ще могат да се обменят само през БНБ или други официални институции, където ще бъдат веднага засечени като неистински“, заяви Мутафчиев.

Той допълни, че в момента е много по-лесно фалшиви левове да влязат в търговската мрежа, тъй като хората все още плащат с тях ежедневно. „Сега е моментът, в който те могат да се пуснат в обръщение — след еврото това ще стане невъзможно“, коментира експертът.

По думите му наистина се наблюдава увеличение на броя фалшиви банкноти, но не в такава степен, че да се предизвиква паника.

„Да, има растящ тренд, със сигурност. Колко повече от преди – не може да се каже точно. Но фалшификатите не са масови, просто се откриват повече заради по-засиления контрол“, обясни Мутафчиев.

В студиото експертът демонстрира специално устройство за проверка на банкноти и показа основните защитни елементи, по които всеки може да различи оригинал от фалшификат.

„Първото нещо, което финансовите институции проверяват, са UV елементите, които светят под специална лампа. Нещо, което много фалшификати нямат, е серийният номер, който при истинските банкноти също реагира на UV светлина“, обясни той.

Освен това Мутафчиев подчерта, че обикновеният човек може да се ориентира и без специална техника. „Когато се вдигне банкнотата срещу светлина, се вижда изтъняване на хартията и образът на портрета. При истинските банкноти това е реално изтъняване, докато при фалшивите е просто нарисувано и личи, че е неестествено“, обясни той.

„Оригиналните банкноти имат осезаем релеф – буквите, числата и портретите са леко изпъкнали. Хартията е по-грапава и се усеща различно при допир. При фалшивите тя е по-гладка, прилича на обикновен бял лист за рисуване. Това е една от най-лесните проверки“, разясни каза Мутафчиев.

Той добави, че холограмните елементи също са решаващи. „Фалшификаторите често не обръщат внимание на задната част на банкнотата, където има холограмна нишка. При оригиналите тя пречупва светлината по специфичен начин, докато при фалшивите изглежда като стикер“, уточни експертът.

Проверка и при еврото – принципът е същият

След демонстрацията с левови банкноти, Мутафчиев показа и защитните елементи на евробанкнотите: „При еврото има две емисии, но принципите са същите. Най-важен е водният знак, който е прозрачна част от хартията. Има и холограми, които отразяват светлината, сменят цвета и показват различни символи – например числото 100 или знака на еврото“.

Той добави, че при осветяване с UV лампа звездите от знамето на ЕС светят, както и някои кръгови елементи, които също потвърждават автентичността.