България ще влезе в новата година с удължителен бюджет

България ще влезе в новата година без приет нов бюджет. Той представлява одобрен удължителен закон за държавните пари, който беше обнародван на 23 декември. Удължителният бюджет започва да действа от първия ден на годината.

В последните си работни дни депутатите приеха и еднократна индексация на възнагражденията на всички в бюджетната сфера, които не са на минималната работна заплата. Тя е в размер на натрупаната към 31 декември годишна инфлация – 5%. Това доведе до критики от страна на икономистите от Фискалния съвет.

„Когато се правят такъв тип индексации не бива да се стъпва на изминалата година, защото тази инфлация, която е за 2025 година, всъщност вече в началото доходите са индексирани с нея. Тя е включена в това вече, което се е случило. Няма никаква логика ти да използваш едно и също нещо два пъти. Да оставим, че самата индексация на доходите в бюджетната сфера между 19 и 20% ще бъде в края на годината, така че има свръх преиндексиране на тези доходи. И другото – отново технически въпрос. С каква инфлация трябва да бъде направен? Бюджетът е годишна задача. Редно е инфлацията, която се използва да бъде средногодишна, а тя средногодишната ще бъде доста по-ниска от тази, която са използвали в момента”, заяви пред Нова членът на Фискалния съвет Любомир Дацов.