Българи опитали да вкарат незаконно овце у нас през граничен пункт „Промахон“

Безпрецедентен инцидент е имало в неделя на граничен пункт „Промахон“. Митничарите от Гърция са хванали двама българи да прекарат през границата живи овце, които вероятно са били купени от района на община Синтики, пише agri.bg.

Животните са открити в окаяно състояние, вързани за товарния отсек на полуремарке, След незабавен контакт с полицията, представители на местната власт са били извикани за съдействие. По разпореждане на прокурор, общината е поела попечителството и временното настаняване на животните, докато не бъдат извършени всички необходими прегледи и процедури, както се изисква от закона.

Животните са били преместени в безопасна среда в малък обор и прегледани от ветеринарен лекар. В интервю за ERT of Serres, заместник-кметът на Синтики Атанасия Ангелиду, заяви, че това е безпрецедентен инцидент, най-вероятно незаконна покупко-продажба, и въпреки факта, че общината е била информирана късно през нощта, нейните служби са действали незабавно и координирано, в отлично сътрудничество с полицията, което е допринесло значително за грижите и безопасното съхранение на животните.

Преди Нова година други четирима българи бяха задържани в Северна Гърция, след като се опитали да изнесат пет овце, въпреки ограниченията, въведени за превоз на животни заради шарката по овцете и козите. Те са задържани край драмското село Като Неврокопи. Колите им са конфискувани, а животните ще бъдат евтаназирани след преглед от ветеринар.