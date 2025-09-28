Българи юнаци! Националите ни по волейбол грабнаха среброто на Световното

Националният отбор на България е вицесветовен шампион по волейбол за мъже! „Лъвовете“ останаха в подножието на върха след като загубиха след геройска съпротива от другия финалист Италия в последната среща на Мондиала във Филипините. „Скуадра адзура“ надделя с 3:1 гейма след оспорван мач, изпълнен с обрат (25:21, 25:17, 17:25,25:10). Хиляди у нас подкрепяха отбора ни по време на финала. А нашите момчета не се предадоха до самия край на срещата.

Това е втора поредна световна титла за Италия при мъжете и общо пета. За България пък е втори златен медал от Мондиал по мъжки волейбол след този през 1970 г. в София, където отстъпва от ГДР.

В събота България се класира за финала на Световното първенство по волейбол, след като националният ни отбор постигна поредна убедителна победа срещу тима на Чехия. „Лъвовете“ сразиха с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) съперниците си след поредица от зрелищни разигравания пред близо 8 000 зрители в първия полуфинал на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

В другия полуфинал последните два световни шампиона – Полша и Италия, определиха кой е вторият финалист в решаващия сблъсък в неделя.

Припомняме, че възпитаниците на селекционера Джанлоренцо Бленджини направиха обрат от 0:2 до 3:2 гейма в четвъртфиналната среща със САЩ. Силната игра на целия състав, борбеният дух и блестящото представяне на Александър Николов, който реализира 29 точки, изведоха България сред четирите най-добри отбора на планетата – за пръв път от 2006 година насам.

След великолепното си представяне на турнира във Филипините България игра на финал отново след 55 години – през 1970 година останахме втори на първенството в София. Това бе и шести медал от Световно първенство по волейбол за мъже, като до момента страната ни е печелила сребро на София’70 и бронзови отличия на първенствата в Чехия’49, СССР’52, Франция’86 и Япония 2006.

