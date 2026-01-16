В СВЕТА НА БИЗНЕСА! Българката Л. Йорданова, продала компанията си за 80 млн. евро на лондонско дружество, е дъщеря на маститата пернишка милионерка Саша Безуханова

Преди дни стана известно, че българският предприемач Любомила Йорданова е продала основаната от нея компания Plan A в сделка на стойност 80 млн. евро. За придобиването съобщи самата тя в публикация в LinkedIn.

След близо десет години развитие Plan A става част от международната компания Diginex, която е листвана на борсата Nasdaq, съобщиха от businessnovinite.bg. Сделката е финализирана след около 12-месечен процес и включва както плащане в брой, така и дялово участие.

Plan A разработва софтуерни решения, свързани с устойчивото развитие, ESG отчитането и регулаторното съответствие на компаниите. Основана преди близо десетилетие, компанията работи с клиенти на различни пазари, основно в Европа и Северна Америка.

В публикацията си Йорданова посочва, че решението за продажбата е било взето с фокус върху бъдещото развитие на компанията, като основен приоритет е било запазването на нейния продукт и посоката на развитие. Тя допълва, че ще продължи да ръководи Plan A като главен изпълнителен директор и след финализирането на сделката.

След като сделката стана факт, изскочиха подробности, че Любомила Йорданова е дъщеря на маститата милионерка Саша Безуханова.

Родената в Перник през 1962 г. бизнесдама Саша Безуханова повече от десетилетие беше генерален директор на американския технохогичен мастодонт „Хюлет-Пакард“ в България и ръководеше глобалния център за отдалечени услуги на ИТ компанията, в която работеха над 5000 души, пише Lupa.bg.

През 2013 г. Саша Безуханова напусна „Хюлет-Пакард“ и се впусна в разнородни и високодоходни бизнес начинания в областта на информационните и комуникационни технологии. В периода 2004-2010 г. Безуханова беше в борда на фондация „Отворено общество“, а финансисти оценяват богатството й на над 300 млн. евро.

Любомила Йорданова изглежда върви уверено по стъпките на майка си Саша Безуханова, която през 2017 г. й отпуска дребен заем в размер на 25 000 евро, за да бъде основан базираният в Берлин стартъп Plan А за въглеродно счетоводство.

Plan A беше част от вълната от проекти за въглеродно счетоводство, които привлякоха значителен инвеститорски интерес през 2021 и 2022 г., когато европейските директиви въведоха стандарти за отчитане на устойчивост.

Въпреки че има здрава връзка с майка си Саша Безуханова и с баща си Юрий Йорданов, които често я съветват, Любомила не обича да се афишира с родителите си и предпочита да гради собствено име в големия бизнес. От няколко дни дъщерята на Саша Безуханова вече официално е в клуба на най-влиятелните и богати българки, по подобие на майка си.