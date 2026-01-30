Българо-македонска среща за насърчаване на трансграничното икономическо сътрудничество се проведе в Благоевград

Възможностите за инвестиции, актуална информация за икономическия профил на Благоевград и бизнес средата в общината презентира кметът Методи Байкушев пред представители на бизнеса от България и Република Северна Македония по време на среща вчера в община Благоевград.

Инициативата има за цел насърчаването на трансграничното икономическо сътрудничество и създаването на условия за устойчив диалог между представители на бизнеса от двете страни. В рамките на форума бяха обсъдени възможности за обмен на добри практики, както и за развитие на партньорства, основани на взаимни интереси и икономическа целесъобразност.

Кметът Методи Байкушев акцентира върху ключови характеристики на икономическата среда в Благоевград, наличния потенциал за инвестиции и възможностите за съвместни инициативи между компании от региона и Република Северна Македония.

На срещата присъства и Пейка Траяновска, съветник и заместник-посланик на Република Северна Македония в Република България, кметовете на общините Делчево и Пробищип Иван Гоцевски и Тони Тоневски, представители на Македоно-българска стопанска камара.

Събитието беше организирано в рамките на културната инициатива „Вечери на Балканите – Македония“, чийто патрон е посланикът на РС Македония в България Н.Пр. Агнеса Руси Поповска.

ИВАН ИВАНОВ