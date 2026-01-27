БАН и ЮЗУ „Неофит Рилски“ задълбочават сътрудничеството си

Българската академия на науките (БАН) и Югозападният университет „Неофит Рилски“ Благоевград подписаха Меморандум за сътрудничество на церемония, състояла се днес в БАН. Председателят на БАН чл.-кор. Евелина Славчева и ректорът на ЮЗУ проф. Николай Марин поставиха подписи под документа. Сред основните цели на меморандума са разширяване и задълбочаване на сътрудничеството чрез взаимно споделяне на опит, съвместни дейности за повишаване качеството на обучението и научните изследвания, за развитието на висшето образование в съответствие с водещите световни и европейски модели и насърчаване на докторантите, постдокторантите и младите изследователи в академичната им кариера. Според текста на документа двете институции ще си сътрудничат в съвместни изследователски проекти в областта на различни научни направления, образователни инициативи и изследователски форуми.

По време на срещата бяха дискутирани конкретни инициативи и беше обсъдена важността на връзката „средно образование – висше образование и БАН“. Чл.-кор. Евелина Славчева представи дейността на Националната академична мрежа на БАН и идеята за разширяване още повече на работата в регионите. Предложено беше да се провеждат срещи с представители на бизнеса и академичните среди, които да представят разработки на Академията от интерес за съответния регион и такава инициатива да се проведе в Благоевград.

Както „Струма“ писа, миналата седмица с научна сесия Югозападният университет отбеляза 50 години от създаването на направление „Математика“ и катедра „Математика“. В събитието се включиха учени в сферата на математическата наука от Академията. Тази година през май ЮЗУ ще отбележи 50 години от основаването си и ректорът отправи специална покана към председателя на БАН за честванията.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА