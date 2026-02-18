Българската щафета с банскалията Бл. Тодев записа втория си най-добър резултат на Зимна олимпиада

Мъжката щафета на България в биатлона записа второто си най-добро представяне на Зимни олимпийски игри, след като завърши на 12-то място на 4х7.5 км в Милано-Кортина вчера. Родният квартет беше съставен от банскалията Благой Тодев, Владимир Илиев, Константин Илиев и Антон Синапов, които повалиха всичките си 40 мишени, използвайки 10 допълнителни патрона. Най-добре от нашите се представи Василев, който нямаше нужда от поправителен изстрел на огневия рубеж. Така нашите записаха второто си най-добро класиране в мъжка щафета на Игрите след 8-мото място в Калгари-88. България има две 14-и места – от Албервил-92 и Сочи-2014, 15-о от Ванкувър-2010, 16-о от Пьончан-2018 и 18-о от Пекин-2022. Титлата спечели Франция, чийто тим превъзмогна наказателната обиколка, която Фабиен Клод направи още на първия пост. Заедно с Клод във френския квартет попаднаха още Емилиян Жаклен, Кентан Фийон Майе и Ерик Перо. Втори на 9.8 секунди зад новите шампиони завърши отборът на Норвегия (Мартин Улдал, Йохан-Олав Ботн, Стурла Холм Легрейд и Ветле Шастад Кристиансен). Викингите имаха нужда от 6 допълнителни патрона, за да свалят всичките си мишени. Със същото постижение на рубежа завърши и квартетът на Швеция, който се поздрави с бронзовия медал. Виктор Бранд, Йеспер Нелин, шампионът от преследването Мартин Понсилуома и Себастиан Самуелсон завършиха на 57.5 сек. зад Франция. Състезанията по биатлон в Милано-Кортина продължават днес от 15.30 ч. с женската щафета на 4х6 км, в която отново има българско участие. Нашето каре оформят Лора Христова, Милена Тодорова, Валентина Георгиева и Мария Здравкова.

ИВАН ДИМИТРОВ