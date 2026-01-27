Българска инфлуенсърка замесена в схема за укриване на данъци в Италия

Разкриха данъчни нарушения в италианския град Пиза, свързани с две инфлуенсърки от платформа за еротично съдържание. Те не са декларирали близо 800 000 евро приходи за пет години, съобщава „24 часа“. Става дума за 30-годишна италианка и 46-годишна българка, постоянно пребиваващи в Италия. Приходите от платени абонаменти постъпвали по банкови сметки и предплатени карти, без да бъдат отчетени пред данъчните власти. По случая вече са започнати официални данъчни ревизии.

Целенасочената проверка е извършена от специализираните звена на Финансовата гвардия, които чрез анализ на онлайн активност и обширна финансова документация са възстановили реалния оборот на двете жени за последните пет години. По данни на разследването италианската инфлуенсърка е била регистрирана като едноличен търговец и е разполагала с валиден ДДС номер, но въпреки това е укрила около 300 000 евро облагаеми приходи. Българската ѝ колежка е заподозряна в това, че не е отчела приблизително 500 000 евро.

Двете поддържали профили с общо над 90 000 последователи, които заплащали абонаменти на стойност от 4 евро месечно до 54 евро годишно за достъп до ексклузивно съдържание. Получените средства обаче не били декларирани пред данъчните власти, като приходите постъпвали директно по банкови сметки или чрез предплатени карти, без да бъдат отчетени нито като доход, нито по линия на дължимия ДДС.

От Финансовата гвардия посочват още, че част от възнагражденията е била прикривана чрез подаръчни карти за онлайн платформи, както и чрез други форми на дигитален кредит. Тази практика, според разследващите, става все по-разпространена сред инфлуенсърите и значително затруднява проследяването на реалните финансови потоци.