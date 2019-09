Българска следа на филмовия фестивал във Венеция, италианската актриса Елиана Мильо мина по червения килим в рокля на дизайнера от Банско Светослав Колчагов

Българска следа имаше по червения килим на фестивала във Венеция този месец. Елиана Мильо – италианска актриса и телевизионна водеща, се появи на няколко събития в тоалети на българския дизайнер Светослав Колчагов.

Мильо блестеше в типичните за Колчагов блестящи творения, обгръщащи по елегантен и същевременно чувствен начин женската фигура. Една от неговите рокли, които тя облече, бе от зеленикав брокат, с асиметрично рамо и интересни набирания.

Създадена от Светослав Колчагов бе и роклята със силует молив, обсипана с тъмносини пайети.

И още една много женствена, изискана и подходяща за червения килим рокля на българския дизайнер – тази от тюркоазена коприна.

За нея Светослав Колчагов споделя пред проф. Любомир Стойков: “Корсетът тип “тромпет” е в съчетание с веревно скроена пола, която приляга идеално към тялото и гарантира свободното движение. Благодарение на падналите презрамки деколтето и раменете са изящно очертани”.

В началото на месеца Кайли Миноуг бе обявена за GQ Icon на наградите GQ Men Of The Year 2019 в Tate Modern в Лондон. Тя излезе да приеме наградата си в рокля на Rаlph & Russo, но за изпълнението си предпочете зашеметяващата сребърна рокля на Kolchagov Barba and Preciosa със 100 000 кристала, пришити върху нея. Изпълнителката на „Can’t Get You Out of My Head “ изглеждаше невероятно в тоалета с гол гръб, зашеметяващо деколте и дръзка цепка, проектиран от Емилио Барба и Светослав Колчагов. Кайли бе комбинирала роклята на стойност 30 000 паунда с чифт прозрачни сандали на високи токчета със сребърни шипове. Звездна визия на една истинска икона! “Да бъдеш икона изисква безмилостна решителност и способност да работиш през сълзи и болка. Благодаря на хората, които бяха до мен, за да отпразнуваме заедно фестивали като Гластънбъри, но и които ме подкрепяха в трудните времена”. Именно на фестивала Glastonbury, който Кайли спомена в речта си, тя отново бе с рокля на модното дуо с българско участие. На сцената тогава тя излезе в уникална и секси и едновременно елегантна и софистицирана златиста рокля Kolchagov Barba and Preciosa на стойност 50 000 паунда. Зашеметяващата цена е заради наличието на над 120 000 кристала, които буквално бяха превърнали тоалета в истинско произведение на модното и ювелирното изкуство.

Уникалната и пищна рокля, с която Николета Лозанова се омъжи за футболния национал Валери Божинов, също бе творение на Светослав Колчагов. Красивата сватбена дреха, с която плеймейтката изглеждаше като излязла от приказките, струва ни повече, ни по-малко от 40 000 евро, обявиха тогава онлайн медиите.

Светослав Колчагов работи и твори в Лондон от 18 години.

Всъщност той вече е много добре познат на българската публика, а и на световната. Негово дело е булчинската рокля на Кари Брадшоу.

По времето, по което създава роклята, Колчагов работи в Лондон за Vivienne Westwood. В момента роклята от филма е изложена в магазина на Вивиан Уестууд в Ню Йорк.

Колчагов е от малцината български дизайнери, които са се доказали в европейски и световен мащаб. Стилът му е красив микс от изтънченост, романтичност и женственост. Произведенията му са пример за „ултимативност”, „изчистеност” и „софистицираност”. Сред клиентките му са такива звезди и знаменитости като Дани Миноуг, Антонела Клеричи, Каприс, Кейти Пайпър, Кимбърли Уолш, Софи Елис-Бекстър и др., а от българските звезди – Мария Илиева – БГ модна икона за 2013 година. Името на Светослав Колчагов и модели на марката могат да бъдат срещани и сред някои от най-реномираните издания като „Вог” (Италия), „Дейли мейл”, HELLO!, ОК!, RSVP Magazine, The Courier, Mirror, The Upcoming, Express и др. Роден е в Пловдив, а е израснал в Банско. За неговия род със сигурност може да се каже, че е род с модно минало. Баба му Люба Колчагова е била модистката на елита на Пловдив. Прадядо му, както и неговият баща, също са били отдадени на шивашкия занаят. През 90-те известната концептуална дизайнерка Мариела Гемишева го „открива” в софийския клуб „Спартакус” по време на парти и много малко време е необходимо, за да разберат и двамата творческата гравитация, която ги привлича. За Мариела това е „страхотен късмет”, тъй като Светослав е перфектен в конструирането и притежава изключителен вкус. Двамата работят дълги години, а може да се каже, че тандемът им и днес дава резултати. След като през 2003 година се озовава в Лондон, Светослав Колчагов работи най-напред в модния лейбъл „Прийн”, където е четири сезона, и след това при Аликзандър Маккуин за една година, преди да попадне на Вивиън Уестууд. С нея работи цели 10 години. Едно от върховите му постижения през този период е изработката на сватбената рокля на Сара Джесика Паркър за филма „Сексът и градът”. Когато почувствал, че е време за промяна, идва предложението на неговия партньор Емилио Барба да създадат собствена марка. И така през 2011 година се ражда брандът за висша мода „Колчагов Барба”. През 2016 година Светослав Колчагов получава най-високата награда на Академията за мода – Златна игла в категория „Дизайнер на годината”.















