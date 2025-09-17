Българските учители – все повече и все по-млади

Два дни след началото на новата учебна година, поглеждаме не към учениците, а към техните преподаватели. Поради застаряването на българските учители, от 6-7 години насам и не без помощта на протести, започна ударно повишение на заплатите в сектора. Някои от възнагражденията бяха увеличени двойно, а тази година с още 15%, което доведе до ръст в интереса към учителската професия. Достатъчен ли е той обаче, за да запълни липсите в системата и колко достигнаха възнагражденията на хората, които обучават децата ни?

С над 3 хиляди нови учители са се обогатили българските училища за последните 5 години. Така броят им вече надхвърля 56 хиляди. От Националната статистика изчисляват, че близо 48 хиляди от тях са жени, което представлява 85% от всички учители. Мъжете са 15%.

Най-голяма част от учителите – над 40%, преподават на ученици от първи до четвърти клас. Тук говорим предимно за учителки, защото мъжете са рядкост. От всички етапи – прогимназиалният е този, в който има най-много мъже преподаватели – на практика всеки пети учител там, е мъж. Най-малък брой учители като цяло пък, са ангажирани с гимназистите – 23% и половина от преподавателите работят в гимназии.

Изглежда, че планът на държавата за привличане на млади попълнения в редиците на преподавателите в общообразователните училища, като че ли за момента работи. Ако преди 5 години учителите до 29-годишна възраст са представлявали 6% от всички, днес процентът вече е 7 и половина. А учителите между 30 и 39 години, са се увеличили от 14 на 17%.

Съответно се повишава и интересът към педагогическото образование у студентите. Преди 5 години обучаващите се в тази област са били 22 хиляди или 10% от всички студенти. Днес те са 12% и половина, което е с над 3 500 души повече, въпреки че общият брой на студентите за този период от време е намалял.

По-висок е и средният успех от дипломата за завършено средно образование на студентите първи курс. Малко над 4.80 преди, днес желаещите да учат за учители, пристигат в университета с оценка от дипломата над 5.

Ръста в интереса към професията от Института за пазарна икономика доказват по още един начин – като изчисляват колко от новозавършилите са били наети на работа в рамките на 5 години след дипломирането си. През 2017-а – последната година преди учителските заплати да започнат да се покачват, половината от всички новозавършили са били наемани на работа до 5 години.

Завършилите „Педагогика на обучението” не са правили разлика. Днес процентът на наетите новозавършили е с 12 пункта по-висок, но на младите педагози е с цели 22 пункта повече.

След множество дискусии и протести, от няколко години заплатите в сектора започнаха да растат. С амбицията да продължат, защото липсата на кадри в образователната система все още е налице. В средата на годината беше изчислено, че възнагражденията в образованието са тези, които процентно са се увеличили най-много в рамките на една година – с 19%. От 2130 лева минимална заплата до почти 2300 за училищните възпитатели, логопеди, психолози, педагогически съветници и разбира се учители – според професионално-квалификационната степен, която притежават. Докато за заместник-директорите и директорите, е предвиден минимум от между 2400 и 2600 лева.

А какъв е първият работен ден на една млада начална учителка от Монтана, която въпреки недостига на преподаватели в цялата област, трудно намерила работа, поради липсата на опит? Разказва кореспондентът на NOVA Биляна Борисова.

21-годишната Теодора Ангелова е най-младият учител във Второ средно училище в града. Само преди няколко месеца завършила „Начална училищна педагогика“ в Плевен. „Реших да стана учител, защото любовта към децата ме мотивира. Искам да им помогна да направят първите си стъпки в ученето с увереност и интерес“, разказа преподавателят.

След дипломирането си тя се връща в Монтана и започва да си търси работа. „Почти отвсякъде ме връщаха, защото искаха да имам опит, а няма как това да стане като сега съм завършила. Исках просто да започна работа, без значение колко е заплащането“, допълни тя.

Като учител без нито ден трудов стаж, Теодора вече получава заплата над 2000 лева. „Според мен масово учителите избират тази професия заради високите заплати, но има малко преподаватели, които работят с желание и интерес. Надявам се да бъда една от тях“, каза още Теодора.

Във Второ средно училище в Монтана, където преподава Теодора, учат над 450 деца от 1 до 12 клас. Четирима от учителите са под 25 години. „През последните няколко години преобладава процентът на младите хора, които желаят да се занимават с учителската професия”, твърди и Елка Станева, директор на СУ „Никола Йонков Вапцаров“- Монтана.

Затова директорът внимателно подбира учителите от начален етап. А за децата от първи „А“ клас новата им учителка вече е специална. „Тя е най-добрата госпожа“, казва Христина.





