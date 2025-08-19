Български шофьор на камион в адска катастрофа в Гърция, трима изгоряха като факли

Ужасни сцени се разиграха в ранните часове на вчерашния ден на магистрала „Егнатия“, по маршрута Комотини-Ксанти, на приблизително 600 метра от пунктовете за събиране на пътни такси „Ясмос“. При все още неясни обстоятелства, които се разследват от КАТ, камион, управляван от български гражданин, се сблъска челно с автомобил, управляван от емигрант от Албания, с още трима души на борда.

В резултат на жестокия сблъсък на мястото на инцидента е възникнал пожар, а шофьорът и двама други пътници в колата са били овъглени до смърт за няколко минути на ужас. Четвъртият пътник от превозното средство е в шок и е лекуван и е извън опасност за живота в болница в Комотини.

Българският шофьор на камиона е хоспитализиран в критично състояние в болницата в Комотини, а неговият български навигатор, който е извън опасност за живота, също е откаран по спешност в болницата.

Роднини в двете коли – Те чакаха на пунктовете за събиране на пътни такси

Всъщност сблъсъкът е причинил купчина катастрофи, като колата от своя страна се е ударила във втора кола с четирима пътници, които са роднини на жертвите, според гръцката полиция. Твърди се, че те са от Епир и са посетили Еврос за сватба. Загиналите са емигранти от Северен Епир – Албания, жители на Гърция (шофьорът е на 59 години, загиналите пътници са на 61 и 57 години, спасената жена е на 49 години). В превозното средство на роднините са пътували четирима гръцки роднини от Епир (36-годишен шофьор, 28-годишен пътник, двете им деца са на 6 и 4 години). Българският шофьор, който е хоспитализиран в критично състояние, е на 56 години.

Всички те са били откарани в болница в Комотини като предпазна мярка, докато са в шок от трагедията. Първоначално е имало три сценария: първо, двата автомобила са били спрени в аварийната лента, второ, фаталният инцидент е станал, докато са били в движение, или трето, превозните средства са чакали на опашка на пункта за събиране на пътни такси. След разследването на КАТ се оказа, че двете превозни средства са чакали на опашка на пункта за събиране на пътни такси и уж нямат отговорност за сблъсъка, а напротив, българският шофьор се е блъснал в тях с висока скорост, на приблизително 600 метра разстояние.

Отклоняване на движението и пожар

Пожарникари, гръцка полиция и Гражданска защита все още са на мястото на инцидента. По-рано линейки на EKAB се втурнаха да транспортират ранените до болницата.

Пожарът, възникнал в резултат на сблъсъка, както в превозните средства на магистрала Егнатия, така и в съседните полета извън магистрала Егнатия, е бил потушен от пожарната служба. Според пожарната служба „Три тела на неидентифицирани лица са били открити по време на гасенето на пожар в превозно средство EIX, в резултат на пътнотранспортно произшествие, на 537-ия км на магистрала Егнатия, в района на Амаксадес, и са били откарани от линейка на EKAB.“

Източник: xronos.gr






