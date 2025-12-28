Български ловци откриха изоставена кола в Беласица, проверява се дали е на изчезнал гръцки командир на пожарна

Български ловци откриха изоставен автомобил в планината Беласица, който може да е свързан с издирването на 45‑годишния командир на пожарната в гръцкото село Ано Порой, пише 24 часа. Колата е намерена в сняг на билото на планината при аванпоста Пападопула на около 1 600 метра надморска височина, близо до Истибей. Намереното превозно средство е “Тойота RAV‑4“ сребриста на цвят с регистрационен номер ERM 4499 IXE, а собственикът му е изчезнал преди пет дни.

Константинос Гинис е напуснал дома си във вторник и оттогава е в неизвестност, след като оставил личните си вещи, мобилния телефон и портфейла си у дома, но тръгнал с автомобила си. Той няма данни за здравословни проблеми.

Гръцките власти са били уведомени от ловците веднага след откриването на колата. Роднини на Гинис и екип на пожарната са на път към мястото, за да установят дали намереният автомобил действително принадлежи на изчезналия мъж. Не се изключва възможността превозното средство да е било използвано от други лица, включително и от трафиканти на мигранти.

По‑рано през деня на няколко километра от мястото бе открита част от друг автомобил, която съответства на модела на колата на Гинис. В операцията по издирването участват пожарникари, полицаи, доброволци, ловци, алпинисти и екипи със следово куче, като са използвани дронове и високопроходими автомобили.