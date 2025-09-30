„Български пощи“ обучават над 3000 служители за работа с евро и обмяната на левове в евро в пощенските станции. Дружеството използва външна сертифицирана организация за провеждане на обучение на касиери, като до момента са обучени 54-ма служители, които поетапно ще предадат знанията си на колегите в цялата структура.

В рамките на обучението те се запознават с технически параметри и дизайна на банкнотите и монетите на лева и еврото, както и с разпознаване на защитните им елементи.

Пощенските служители, ангажирани с процеса на обмяната на левове в евро, получават и допълнителна информация какви данни се въвеждат в наличния софтуер, какви документи се изискват от хората, които обменят левове, и др. След провеждане на обучение се предприемат допълнителни действия, които гарантират, че знанията и уменията, придобити по време на семинарите, се прилагат ефективно и устойчиво.

Освен това дружеството разполага и с вътрешна онлайн платформа с всички необходими оперативни процедури и учебни материали.

В 2230 пощенски станции ще има налични броячни машини, видеонаблюдение и всички технически средства, необходими за бързото, лесно и сигурно осъществяване на процеса по обмяна.





