Български финансист с австрийско поданство вдига до ЗТА и апарткомплекс „Божурленд” в Банско ваканционно селище с 10 къщи и 42 апартамента

Регистрираната в гр. Банско „Божур Вилидж“ ЕООД с управители Иван Иванов и Маргарита Русева обяви намерение за строеж на ваканционно селище на ул. „Цар Симеон“ 82 в старата част на града. На същия адрес е сградата на Завода за телефонна апаратура.

Инвеститорът планира в комплекса да има 10 къщи и 1 сграда с ваканционни апартаменти. Къщите ще са с разгъната застроена площ от 210 кв.м, а сградата с 42 апартамента с по 2, 3 и 4 стаи. Предвидени са още 42 надземни паркоместа и трафопост на границата на имота.

Ще бъдат изградени вътрешноплощадкова ВиК мрежа и улица с трайна настилката, която ще свързва имота с околовръстния път на Банско и със съседния комплекс „Божурленд”.

Изкопните работи ще са на дълбочина до 2 метра, а иззетият хумусен слой ще се използва за зелените площи в комплекса. Площта на имота е 11 162 кв.м.

Фирмата е с едноличен собственик „Електроника София“ АД и капитал от 5000 лв. Създадена е едва на 27 януари 2025 г. Дружеството е пряко свързано с „Божурленд“ ООД, което е със същия адрес на регистрация, повтаря се и Маргарита Русева, която и тук е един от управителите наред с Елена Цакова и Людмила Танкова. Името на фирмата носи комплексът в Банско, построен върху 22 дка срещу завода, първият етап от който бе открит през 2006 г. Комплексът е от затворен тип – с контролиран достъп, 24-часова охрана, спа център, басейн и хотелска част. Повечето от апартамента са продадени на британци, предимно англичани, които ги дават под наем, когато не са на почивка в България. Той се състои от 8 отделни къщи, а собствениците плащат по 17 евро на квадратен метър годишно за поддръжка на имотите им.

Бъдещото ваканционно селище и Божурленд имат още една пресечна точка – Заводът за телефонна апаратура, който е за производство на телекомуникационни съоръжения и електроника. Иванов и Танкова са в ръководството на ЗТА, а като негов действителен собственик се сочи Петър Танков, който е български финансист с австрийско гражданство и активен участник в 12 фирми, сред които „Инкомс холдинг“ ЕАД, „Соларпарк Баня“ ЕАД, „Варна Тауър“ ООД и др.

ВАНЯ СИМЕОНОВА