Топ теми

Българчево отбеляза вековния юбилей на храма си на Петковден

Дата:
от: Събития
Коментирай
( 468 )

Местните хора в благоевградското село Българчево честват днес на Петковден  100 години от освещаването на храма, който е изграден през 1924 г. Тържествената света литургия се води от Неврокопския митрополит Серафим.

Храмът, който е изграден с вярата на местни жители се намира на място известно като „Миленина падина“. Земята е дарена от Петкана Сотирова- жест, който и до днес се помни от тукашните хора. 

След светата литургия, ще бъде раздаден курбан за здраве, който ще бъде осветен и благословен от неврокопския митрополит. 

Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *