Българчево отбеляза вековния юбилей на храма си на Петковден

Местните хора в благоевградското село Българчево честват днес на Петковден 100 години от освещаването на храма, който е изграден през 1924 г. Тържествената света литургия се води от Неврокопския митрополит Серафим.

Храмът, който е изграден с вярата на местни жители се намира на място известно като „Миленина падина“. Земята е дарена от Петкана Сотирова- жест, който и до днес се помни от тукашните хора.

След светата литургия, ще бъде раздаден курбан за здраве, който ще бъде осветен и благословен от неврокопския митрополит.