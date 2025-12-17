Бърза пица от бутер тесто

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

бутертесто – 1 пакет (около 400 г)

доматен сос – 4 – 5 с.л.

домати – 2 бр.

артишок (от буркан) – 200 г

червен лук – 1 малка глава

кашкавал – 120 г, настърган, или моцарела

зехтин – 2 с.л.

сушен риган или босилек – 1 ч.л.

сол – на вкус

черен пипер – на вкус

лют пипер или чили люспи – по желание

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Бутер тестото се разгъва и се поставя в тава, покрита с хартия за печене, като краищата леко се прегъват навътре, за да се офорди борд.

Основата се надупчва леко с вилица и се намазва равномерно с доматения сос.

Отгоре се подреждат нарязаните на шайби домати, артишокът и червеният лук, след което се поръсва с кашкавала.

Пицата се овкусява със сол, черен пипер, риган и малко зехтин.

Пицата от бутер тесто се пече в предварително загрята фурна на 190-200°C до златисто тесто и апетитно запечен топинг. След изваждане се оставя за кратко да се отпусне и се нарязва.

Пицата от бутер тесто е модерна интерпретация на класическата пица, създадена за бързо приготвяне без втасване. Може да бъде приготвена и изцяло постна, като кашкавалът се замени с растителен такъв./готвач.бг