Бърза пица с арабска питка

Необходими Продукти
- арабски питки – 4 – 5 бр.
- доматено пюре – 250 г
- гъби – 200 г печурки
- чушки – 2 бр. червена и зелена
- шунка – 150 г или друг колбас по избор
- кашкавал – 250 г
- подправки – по избор
- масло
Пуснете фурната да загрява. Сложете една от арабските питки в подходящ съд и гарнирайте със зеленчуците.
Поръсете обилно с кашкавал и запечете в предварително загрятата фурна до разтопяване на кашкавала.
Може да приготвите тези суперапетитни и много лесни пици с арабски питки с каквато плънка си поискате. Рецептата е много подходяща за заети домакини.
Източник: Анна Георгиева от Кулинарна мрежа
Източник: recepti.gotvach.bg