Бърза пица с арабска питка

Готви със Струма
Необходими Продукти

  • арабски питки – 4 – 5 бр.
  • доматено пюре – 250 г
  • гъби – 200 г печурки
  • чушки – 2 бр. червена и зелена
  • шунка – 150 г или друг колбас по избор
  • кашкавал – 250 г
  • подправки – по избор
  • масло

Пуснете фурната да загрява. Сложете една от арабските питки в подходящ съд и гарнирайте със зеленчуците.

Поръсете обилно с кашкавал и запечете в предварително загрятата фурна до разтопяване на кашкавала.

Може да приготвите тези суперапетитни и много лесни пици с арабски питки с каквато плънка си поискате. Рецептата е много подходяща за заети домакини.

Източник: Анна Георгиева от Кулинарна мрежа

Източник: recepti.gotvach.bg



