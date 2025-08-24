Бърза пица с арабска питка

Необходими Продукти

арабски питки – 4 – 5 бр.

– 4 – 5 бр. доматено пюре – 250 г

– 250 г гъби – 200 г печурки

– 200 г печурки чушки – 2 бр. червена и зелена

– 2 бр. червена и зелена шунка – 150 г или друг колбас по избор

– 150 г или друг колбас по избор кашкавал – 250 г

– 250 г подправки – по избор

– по избор масло

Пуснете фурната да загрява. Сложете една от арабските питки в подходящ съд и гарнирайте със зеленчуците.

Поръсете обилно с кашкавал и запечете в предварително загрятата фурна до разтопяване на кашкавала.

Може да приготвите тези суперапетитни и много лесни пици с арабски питки с каквато плънка си поискате. Рецептата е много подходяща за заети домакини.

Източник: Анна Георгиева от Кулинарна мрежа

Източник: recepti.gotvach.bg





